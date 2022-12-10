中國大陸再禁台灣秋刀魚、午仔魚、魷魚等水產品進口，國民黨主席朱立倫今再籲民進黨政府應妥善處理兩岸互動，要站在人民立場用盡各種努力保障人民權益，而非因政治因素忽略人民權益，而讓更多台灣水果、農漁產品受到「池魚之殃」。

朱立倫說，他已經請國民黨立法院黨團、國民黨執政縣市區域治理平台的縣市長們，積極協助農漁民及廠商渡過難關，但也請蔡總統與行政院長蘇貞昌負起責任、拿出具體解方。

朱立倫也呼籲大陸當局，兩岸民間往來不應受政治因素干擾，農漁民權益更不應該做政治的犧牲品。

朱立倫表示，自今年年中以來，台灣已累積2100多項各類食品遭暫停進口，對台灣廠商、基層農漁民及員工有很大影響，但面對同樣問題重複發生，執政黨每每提出緩不濟急、治標不治本方案，廠商及基層農漁民損失慘重，早已怨聲載道。

朱立倫質疑，為什麼其他國家的政府面對同樣問題，早就啟動完整方案協助輔導農漁民、廠商來過關，民進黨政府卻做不到？民進黨不能除批判對岸，拿不出任何辦法，甚至讓小問題變成大問題。

朱立倫認為，政府永遠要站在人民這邊來看待問題、解決問題，否則最後犧牲的還是人民的權益；池魚之殃，基層何辜？