金鐘女主持人Sandy（吳姍儒）今年九月驚喜宣布懷孕，目前她已向節目告假在家中待產，但昨（9）日突然在IG上表示，她雙腳受傷化膿，目前「走路微不便」，更無奈道出受傷過程「當場不知如何是好」。

Sandy昨（9）日在IG限時動態中透露，好不容易預約去做指甲，結果兩隻腳都被剪到受傷，讓她當場不知如何是好，之後請對方幫忙擦藥「結果（對方）也忘記幫我擦藥...」讓她相當無奈又傻眼。

隨後，她提到一個晚上過後，腳上傷口逐漸化膿，造成走路有些不便，挺著八個月身孕的她「早上自己擠著卡在路中間的肚子，幫腳趾頭上藥、包紮，天冷還得穿上襪子」讓她直喊痛，且當天還需出外景拍攝，她只能無奈地祈禱傷口「請奇蹟似地復原吧！」

Sandy雙腳化膿無奈透露受傷過程。（圖／截圖自Sandy IG）

事實上，Sandy懷孕期間已經相當注意自身狀況，但她的穿搭及飲食時常被網友關注，先前在社群中發出吃「生火腿的雞白湯拉麵」的照片，遭網友制止「孕婦不能吃生的」，她隔天直接發文回應「路人不能管我」，許多網友也表示力挺「孕婦開心就好，支持Sandy」。