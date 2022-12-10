在修繕公廁中，也輔導列管公廁改裝性別友善廁間，盼解決親子或年長者，以及跨性別照顧者。（花蓮縣環保局提供）

花蓮每年都有許多國內外遊客造訪，公廁清潔維護很重要，花蓮縣環保設計新版列管公廁貼紙，整合公廁管理單位資訊及髒亂陳情QR-Code，發現髒亂掃描即可通報，到11月底全縣930座列管公廁都已換貼完成；另外，鯉魚潭遊憩區親子公廁在環保署評比中脫穎而出獲獎，成為公廁模範，遊客用過都說讚！

環保局環境稽查科長林蔡毓表示，優化公廁環境，環保局今年度重新設計列管公廁貼紙，新增髒亂通報二維碼QR Code，除了全面換貼，11月底也進行5440座次公廁稽查作業，若有清潔度不佳或設備損毀等狀況，也於稽查中立即要求各列管公廁管理單位加以改善。

他說，在全縣列管公廁數930座中 已逐步提升特優級公廁達918座，優等級公廁12座。在今年環保署辦理全台首屆「我家的公廁超級讚–全國績優公廁評比活動」，花蓮鯉魚潭親子公廁獲獎，以公廁空間寬敞、環境優美及硬體設施環保且功能齊全受青睞，已成各公廁「楷模」。

此外，為讓每一個人享有合適且平等的衛生設備，環保局爭取中央補助修繕公廁計畫，在修繕35座公廁中，輔導5座列管公廁，改裝修繕為性別友善廁間，盼解決親子或年長者，以及跨性別照顧者、中性和跨性別者或女性廁所不足時的困擾，多元的照顧到每一位公廁使用者。