中國大陸近日再禁台灣多個水產進口，之後更傳出台啤、黑松沙士、金車噶瑪蘭威士忌等酒水產品遭禁，新北市長侯友宜今(10)日到新北市八里區的米倉國小參加校慶活動受訪時，呼籲政府出手協助遭受影響的業者，幫他們度過難關。

侯友宜表示，面對這一波的挑戰，政府有責任不斷的了解、掌握情勢，如何協助業者在這一波的衝擊當中來解決他們的問題，透過政府出手協助擺脫困境，來幫助他們不斷地永續的經濟產業走下去，所以政府要好好地協助業者度過難關。

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