刈包吉復出，不辦尾牙改送便當。（陳鴻偉翻攝）

長長人龍等著取領刈包吉的便當。（陳鴻偉翻攝）

本名廖榮吉的萬華「刈包吉」，多年來舉辦街友尾牙「寒士宴」，全盛時期甚至席開千桌，在年末讓清寒人士飽餐一頓，2020年一度因身體狀況宣布停辦，但日前他宣告復出，10日上午捷運龍山寺3號出口旁，發放500個便當、橘子，吸引大批民眾排隊領取，廖表示沒經費辦餐會，但還是可以改發便當來做愛心。

「刈包吉」請街友吃尾牙已經辦了近30年，曾1次開席5、600桌，而且連辦多天，據他表示經費除了熱心人士贊助，幾乎全是他自掏腰包，這幾年已花了超過千萬元，為此連家人都不諒解，2020年他因身體狀況決定不再舉辦。

刈包吉受訪時說，「退休」後他在新北市土城山區種菜，生活很悠閒，最近疫情解封，他突然動念再來做公益，餐會花費很大，送便當卻不用多少錢，所以決定在年末時，陸續要發送3000個便當給街友享用。

10日上午10時刈包吉前往捷運站出口，發送500個便當、包子饅頭和水果，雖然天冷下雨，還是立刻排起長長人龍。

他笑說，餐會一場要4、500百萬，發便當大概40萬就能處理，以後大概不太可能再辦餐會，所以他會改發便當，預計兩個月內分成6次，總數要送出3000個便當，他感慨說做人要惜福，貢獻一己之力回饋社會，街友吃得開心最重要，量力而為做到沒錢為止。