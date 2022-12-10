昨晚成都隔離酒店有點忙，入境隔離5＋3變5天。（翻攝台商太太新天地）

上海台商社群微信公眾號「台商太太新天地」主理人蘇武10日發文表示，昨天（9日）晚上9點左右，成都的各隔離酒店陸續發出通知，告知正在隔離中的入境人員，原本應該隔離8天(5＋3)的，即刻起隔離滿5天即可解隔離，等於賺到3天的假期。不過，除了成都以外，目前上海、北京、廈門的隔離旅店仍然維持原來的規定，並沒有發出新的通知。

台商太太新天地稱，原本需要閉環轉運的，從昨天起也取消了這項規定，全部解隔離人員可以自由搭乘任何交通工具離開。

正在隔離的人員收到消息後開始忙碌起來，有的忙著收拾行李、有的聯繫櫃台退費、有的緊急聯繫更改機票高鐵票、更多人聯繫親友告訴他們賺到3天的假期。

根據群友反饋，從成都隔離5天返回居住地後，各城市的規定不盡相同，無錫的Angela說她返回社區後沒有受到限制，可以自由活動；而住在深圳的阿明就沒有這麼幸運，他回到住家後居委會上門貼封條，要求嚴格遵守3天不能外出的居家隔離。

除了成都以外，目前上海、北京、廈門的隔離酒店仍然維持原來的規定，並沒有發出新的通知。

隨著境內防疫政策的鬆綁，入境隔離政策的逐步放寬也將指日可待。