大陸去年要求所有銷陸食品等商品應完成註冊，本月8日先是逾百家水產品僅1家通過註冊，昨再傳諸多飲料大廠如泰山、維他露、大西洋、黑松等也未通過註冊，產品無法銷到大陸。衛福部食藥署回應，有119家公司通過註冊、346家未通過。

食藥署食品組副組長鄭維智指出，飲料類註冊部分，目前掌握到較知名的如泰山、維他露、大西洋、金門海峽開發股份有限公司等，先前已被暫停銷陸；9日主要受影響的是黑松，包括咖啡、茶、碳酸飲料等都不能輸出。

鄭維智表示，陸方9日下午回覆，今年7月1日至8月31日，收到我方遞交新案465件，其中119件給予註冊、346家補件資料不符，需修改之後再提交。

外傳業者申請文件上，若產地寫上中華民國會被打回票，填中國台灣就可以過關，鄭維智說，對方並未說明文字是哪裡不符合要求。

食藥署提供免付費電話「0809-099-908」，今、明兩天將加班，業者若有補件或相關問題，可以打電話詢問。