台灣逾百家水產業者因未完成輸銷大陸食品生產企業註冊，遭大陸停止進口，蔡英文總統在臉書上表示，以突襲方式，讓台灣水產品出口到中國受到阻礙，對兩岸貿易的正常往來是沒有幫助的。國民黨黨主席朱立倫今天到台中出席感恩茶會時表示，其他國家都能配合或解決問題，蔡政府除了譴責對岸外，應有具體作為，更酸難道以後要「班班吃午仔魚」？

8日傳出台灣水產遭大陸禁止進口，蔡英文昨天在臉書上寫到，中國再次以突襲方式，讓台灣水產品出口到中國受到阻礙。這樣的做法，對兩岸貿易的正常往來是沒有幫助的。政府除了嚴正關切，也在第一時間立即啟動因應措施，並請相關單位持續溝通、了解原因。政府也會全力協助漁民，確保漁民朋友生計、收入及權益受到保障。

朱立倫今天指出，政府的責任是要解決問題，為什麼日本及其他國家可以配合或面對問題，但蔡政府除譴責對岸、擬向WTO申訴外沒有具體作為，難道過去「班班吃石斑」未來要變成「天天吃午仔」嗎？

朱立倫也呼籲，全世界對國際貿易有規範，大陸要兼顧農漁民、基層工作人員的感受，但台灣政府還是要有負責任的作為。