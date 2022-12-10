香港壹傳媒創辦人黎智英和前行政總監黃偉強涉嫌違反科技園租契，被控欺詐罪的案件，今早在區域法院判刑，黎智英被判監5年9個月，罰款200萬港元（下同），要3個月內繳付，不得擔任公司管理層等資格8年，黃偉強被判刑1年9個月。

黎智英的代表律師早前辯稱，黎智英教育程度不高，雖然被告犯案時間長，但涉案的「力高顧問」佔用面積只有0.16％，不算嚴重，亦不涉及精密部署。

黃偉強的律師指稱，黃偉強並無決策權，只是執行上司指示行事，且黃有心臟問題，聽力衰退，妻子患病，令他飽受受煎熬，以致他出現抑鬱和焦慮，需要接受治療，希望法官酌情減刑。

據檢方起訴，74歲的黎智英和59歲的黃偉強，向科技園隱瞞違契使用處所，意圖詐騙科技園不執行契約權利，亦導致蘋果日報印刷及或「力高顧問」獲利，或令科技園蒙受不利。64歲前壹傳媒營運總裁周達權早前獲豁免起訴，以特赦證人身份出庭作證。