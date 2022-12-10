大S和汪小菲10年婚姻去年畫下句點，近來風波又起，可知汪小菲去年是到台北和大S親自在律師陪同下完成協議，問若兩岸婚姻破局，一般是在台灣還是大陸打官司？律師郭德田說，通常會分兩地來處理剩餘財產，而汪小菲大部分的財產在大陸，在台灣將離婚一事處理好，對號稱身家約43億的汪小菲比較有利，如果要把戰線拉到大陸，可能身家得分一半給前配偶，「那很不划算」。

律師郭德田最近在《新聞挖挖哇》聊到大、汪兩人離婚協議，郭德田表示他認為汪小菲願意付這個錢，應該是理解到是值得必須的，他才願意簽字，若不答應，未來用訴訟途徑解決的話，「可能就不是這個金額可以解決了」。

【精華版】大S猛刷卡暗黑真相！許聖梅再爆汪小菲駭人出軌把柄？

郭德田指出：「兩岸婚姻通常是這樣，對於剩餘財產分配問題，基本上會遇到分兩地來處理，在台灣的財產會用台灣的法律來解決，大陸的財產則用大陸法律裁定」，由於汪小菲上億身家大部分在大陸，如果移往大陸處理離婚案件，對汪小菲不一定有利，現在看起來汪小菲付約1.2億，加上2.6億的房子，可能4、5億就可以解決，如果在大陸處理此事，或許得要分出一半身家，郭德田說：「所以每個月100萬可能對他來講真的是九牛一毛」。

郭德田表示，協議中似乎沒說清楚的是給大S那張附卡可以用到何時，「我們叫做明示其一排除其他」，就是只有這條沒有強調時間限制，其他都有列出，意思就是「永遠」，「我到老到死，我刷這張附卡，你就是要買單」，有人認為汪小菲簽了這協議有如「喪權辱國」，郭德田笑說：「喪權辱不辱國我不知道，我只覺得說他割地賠款，他不是很謹慎，說實在的，搞不好大S在開銷這件事，他（汪）算過也覺得應該還好，所以他覺得沒關係，我就答應了」，許聖梅則補充，可能是因為這件事犯錯的是汪小菲，「所以某種程度他會覺得，他（希望）能夠多補償一點」。