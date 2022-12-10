筆耕不輟的小說戲曲名作家王瓊玲，新撰寫小說《春閨夢─那些被留下來的女人》正式出版，新著作深刻描寫823台海戰役陣亡烈士遺孀、遺族的生命寫照，今首場新書發表會由梅山文教基金會主辦，在梅山鄉農會金融大樓5樓舉行，現場並舉行公益義賣，版稅將全數捐贈823陣亡烈士遺孀及梅山文教基金會。

今天的新書發表會上，王瓊玲分享撰寫小說過程及甘苦，另以10萬元購買300多本《春閨夢──那些被留下來的女人》的賴文得除上台分享支持閱讀的心得，也說將把書籍分贈給嘉義各級學校圖書館，而小說中兩位女主角84歲呂陳氣 、92歲曾張秀麗也親至會場，讓大家見証生命的溫柔與強韌。

王瓊玲指出，1958年，民國47年8月23日，金門與廈門暴發了823台海戰役，國軍與共軍激烈戰鬥44天，接著「單打雙不打」（單數日作戰，雙數日停戰)21年，創下時間持續最久、發射砲彈量最多的世界紀錄。

王瓊玲指出，戰爭爆發之初，台灣的823陣亡烈士遺孀將近200人，7年前她開始做田野調查及訪問時，僅剩20人，現更凋零到10多人，且每一位都高齡84歲以上，最高壽也90多歲了。

為留下台灣重要史實，王瓊玲努力記錄了遺孀、遺族生命的創傷與昇華，再用文學的筆法、藝術的要求，撰寫了這本《春閨夢》，王瓊玲說，因為60多年前的823戰事，是當年丈夫用生命來捍衛台灣，孤苦的遺孀們則用一生青春來見證愛情、護守家園，身為台灣人怎麼可以遺忘她們呢？

王瓊玲認為，台灣有兩個悲情數字，一個是228，一個是823，228事件如今已被平反、道歉及紀念，823卻一直被忽略及遺忘，希望大家記取823的壯烈及慘傷，讓歷史真的能夠成為借鏡及教訓。

除了今在梅山農會第一場新書發表會，接下來王瓊玲《春閨夢》全台巡迴新書分享會還有以下幾場次，分別為台北場，12月17上午10點至12點，地點國立台灣圖書館；嘉義縣敏道家園場，2023年1月5日上午10點至12點；台中場 ，2023年1月8日下午2點至4點，地點台中文學館研習講堂；高雄場，2023年1月14日下午2點至4點，地點高雄文學館文學放映室。