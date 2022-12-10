台中3男子搭uber不滿被超車 紅綠燈下車動手遭法辦

台中市北屯區10日早晨3名男子疑喝完酒後搭乘Uber返家，行經中清路時突有1輛白色自小客車超車，疑引起3位乘客不滿，竟在停等紅綠燈時，下車叫出白車駕駛34歲黃男，並對黃男一陣拳打腳踢；警方接獲黃男報案，目前已帶回陳男到案偵辦，將持續追查其他2位乘客，全案將依相關規定依法送辦。

這起事件發生在10日早晨6時40分左右，3名男子疑喝完酒後叫了Uber返家，行駛至中清路二段時，遭到左邊的白色自小客車超車，疑引發車上3位乘客不滿，一行人相當氣憤，揚言要下車攔人，趁著停等紅綠燈，陳男率先下車，拍打白車窗戶叫出了黃男後，對黃男一陣毆打，另2名乘客也下車助陣，並未制止。

中市警第五分局表示，黃男右臉頰受傷紅腫，雖黃男表示先行上班，另找時間至所提告傷害，警方已立即成立專案小组，主動調閱路口監視器並將陳男帶返所偵辦，將持續追蹤另外2名乘客，將依傷害罪及相關規定送辦。

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