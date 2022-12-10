新店警上月破「台版柬埔寨」詐團 逃逸5共犯追緝到案

新北市新店警分局上月17日查獲「台版柬埔寨」詐騙集團，逮捕4名詐團成員，成功營救1名受高薪求職話術誘騙而遭囚禁的被害人，但主嫌等人已聞風逃逸。新店警方持續追緝，本月6日起陸續逮捕主要成員20歲王姓男子及其他4名共犯到案，王嫌供稱，向被害人騙得的2、300萬元都已交給上游，身上僅剩3400元。偵訊後警方依詐欺罪嫌將5嫌送辦，檢方向法院聲請羈押王嫌獲准。

上月16日53歲陸姓男子誤信高薪求職話術，到土城面試即遭詐團控制行動，當晚10時許詐團成員欲將他轉移到新店北宜路囚禁，抵達時陸男藉口買藥，趁機向藥局櫃台吐露「我被控制行動，請幫忙報警」，詐團成員起疑，將陸男帶回土城。警方接獲藥局報案後隨即啟動偵查，循線至土城區學士路某大樓查緝。

警方至土城攻堅時，主嫌及集團成員已先一步脫逃，警方事後在新店區商旅救出陸男，並逮捕負責看管的20歲陳姓、21歲張姓男子。

警方擴大追查，本月6日陸續在新北新店區、台北市、台中市、桃園市等地，逮捕主要成員王嫌及4名共犯，其中有1名少年、1名少女，5人均在詐騙集團中擔任車手，由王嫌帶頭。

警方查扣交貨便收據、犯案手機、贓款等證物。王嫌供稱，詐騙金額已全部上繳。偵訊後，全案依詐欺罪嫌、組織犯罪防制條例移送台北地檢署偵辦，台北地方法院裁定王嫌羈押禁見。