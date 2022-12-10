副總統賴清德表態參選民進黨主席，行政院長蘇貞昌提醒賴「有利有弊要深思」，台北市議員王世堅對此怒轟，蘇揆賴著不走才「全是弊」應下台負責。桃園市長鄭文燦認為，敗選需全面檢討，昨開黨部主委檢討會討論各種問題，相信會找出敗選原因並勇敢面對，只有經過徹底反省才有再起機會。

鄭文燦表示，敗選需要整體、全面檢討，昨日已開各縣市黨部主委的檢討會，幾乎全員到齊，大家暢所欲言，把地方上敗選、在第一線感受到的各種問題，包括輔選、競選議題攻防、執政表現到黨內步調等，都進行很徹底的檢討，會陸續把每場檢討報告完成。

鄭文燦說，檢討報告完成後會找出敗選原因，並勇敢、誠實面對自己犯的錯誤，讓民進黨產生自我改正的力量，才算真正的韌性與復原力。民進黨是耕植於台灣土地的政黨，生命來自人民支持，關鍵在於只有經過這一番徹底反省，才會有再生、再起的機會。

此外，民進黨立院黨團要求黨籍立委「具名」提出書面建言，鄭文燦說明，所有的檢討會都可以提書面報告，每個黨部都有提出書面報告，至於黨團要用什麼方式蒐集意見，他都尊重黨團的做法。