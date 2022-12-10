中國大陸國防部長魏鳳和9日（週五）在上合組織（SCO）和獨立國協（CIS）國防部長會議上透過視訊會議向與會者表示，現代世界需要團結，而不是分裂，唯有通過合作，各國才能應對全球挑戰。

據俄羅斯國防部9日新聞稿，上合組織（SCO）和獨立國協（CIS）國防部長會議週五在莫斯科舉行，中華人民共和國國防部長魏鳳和將軍通過視訊在會上發表談話，談到目前世界正經歷著混亂的變化，兩條政治路線之間的競爭日益激烈，一條主張團結與合作，另一條旨在脫離和對抗。

魏鳳和談到：「我們需要的是團結，而不是分裂。歷史一再表明，全球挑戰只能通過團結而不是單獨行動來解決，只有通過合作，我們才能克服目前的困難，開闢一個共同的未來。我們需要合作，而不是對抗，」魏將軍說。

Defense ministers of Shanghai Cooperation Organization (SCO) and Commonwealth of Independent States (CIS) sign document on approach to solving common security problems - #Russian Defense Minister Shoigu

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中國國防部長強調：「一些國家正在挑起集團對抗，發動「新冷戰」，但這種想法沒有得到其他國家的支持。我們必須共同打擊這種魯莽的行為，共同維護世界和地區的和平與穩定，從而維護國際正義，」

與會國國防部負責人，在會議期間討論了國際和地區安全以及進一步加強國防和安全合作，並於會後共同簽署了《聯合公報》。