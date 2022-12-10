新北市三重區光榮國民小學自2018年起進行老舊校舍新建工程，於今(10)日隆重舉行新建校舍落成啟用典禮，新北市長侯友宜到場祝賀；光榮國小歷時4年，打造共構地下2層停車場及地上3層新校舍，行政空間橫向串連學習空間，再搭配縱向教室配置，達到良好的採光深度與通風效能，建構符合「生態、節能、減廢、健康」的綠建築。

侯友宜表示，光榮國小新校舍工程榮獲新北市政府公共工程優質獎、國家卓越建設最佳規劃設計獎，並取得新北市低碳校園銀鵝標章。嶄新校舍擁有設備完善的教室、專業的圖書館、永續多樣性的生態園、適性展能的風雨球場、寬闊安全的網球場以及可供應3000人餐食的自立午餐廚房等，展現校舍規劃的前瞻性。

他說，另外學校附設的幼兒園是地上2層獨棟建築，提供平價優質的幼兒教育，讓社區家長安心就業，而共構地下2層停車場，更提供575個汽車停車位及150個機車停車位，可舒緩社區長期停車空間不足的問題。

光榮國小校長陳月華說，新校舍中「班班設有觸控電視」，建置專屬智慧教室輔助學習，「屋頂農園」與「生態池」則營造豐富生態境教空間，另有7項「公共藝術」作品，與課程結合，建置於校園角落，校舍各項特色，形塑學校成為科技藝術校園，其中最吸睛的公共藝術主視覺為「光拍拍與毛毛球」，「光」由校名而來，網球拍外型取材自學校重點運動項目，而網球彈跳的連續感，化為俏皮的毛毛蟲，穿梭於校園，如網球運行的勁道，加上學校地處飛機航道下，故將航空器置入藝術作品。

教育局表示，新北市4年校舍耐震補強工程279棟、老舊校舍整建工程含光榮國小共14校、新設校工程2校，其中三重區4年來校舍改善補助約22億8875萬元。此次光榮國小工程，投入逾12億元，展現新北市實踐「美感、補強、生態永續」3大面向校舍整建成果。

教育局指出，為了全面升級校園運動及學習環境，在過去4年已投入超過200億經費優化教育環境，其中30億用於智慧校園，另廁所改建超過1000間，補助177校課桌椅更新等。更受關注的是，自去年起，新北市編列教育經費超過630億，50多年以來首次成為全國教育經費最高的縣市，2023年更編列超過676億，代表新北市對教育的投入與支持。