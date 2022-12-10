現場排起長長人龍，40分鐘左右便索取完畢。（李奇叡攝）

現場約排百人，有人在拿完便當後，主動上前向他道謝，稱讚他是「大善人」。（李奇叡攝）

本名廖榮吉的83歲「刈包吉」30幾年前便開始做善事，從辦「寒士宴」到發放物資，做愛心不遺餘力，他今天早上早上10時30分，準時出現在龍山寺地下街的3號出口發放500個便當、1000顆橘子以及包子饅頭，現場排起長長人龍，40分鐘左右便索取完畢。

刈包吉拿著開印刷廠、賣刈包攢下的積蓄，數十年來透過辦寒士宴、送物資的方式，讓街友可以過個好年，2年前他擺完末代寒士宴後，就到新北市土城山區種菜、種田，回歸大自然生活，此次復出對街友而言，無疑是寒冬中一大暖流。

刈包吉今10時許便出現在龍山寺地下街3號出口，約定時間未到，已現排隊人潮。由於便當訂購量大，店家騎了4至5台機車才載得完，不過包子、饅頭則因為店家在3天內趕不出訂單，最後僅發放150顆。

現場約排百人，短短40分鐘內就索取完畢，有人排了兩次，刈包吉耐心勸導；有人則在拿完便當後，主動上前向他道謝，稱讚他是「大善人」。

刈包吉透露，今天除了在萬華發送物資，新北市土城也有辦類似活動，交由里長協助分送他購買的便當；他表示，後續還會有分送活動，地點同樣是在龍山寺地下街3號出口，時間會再做通知。