高市第一殯儀館近期遭到破壞，原來是老鼠在惹禍。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

老鼠趁凌晨無人時，啃食靈堂的花卉。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市立第一殯儀館近期靈堂內花卉、畫像多次遭到破壞，令喪家相當氣憤，認為是有心人士在惡意破壞，殯儀館的管理處人員都不見人影，還認為是遇上搗蛋的「阿飄」，嚇得日前報警求助。警方調閱監視器後，發現原來「元凶」竟是老鼠，趁無人時大搞破壞。管理處人員得知是老鼠惹禍，表示會加強捕鼠，避免類似事情發生。

因近期殯儀館靈堂內放置的畫像、花卉總是遭到破壞，令喪家相當的氣憤，認為是有心人士蓄意破壞，便向管理處人員告狀，管理處人員得知後相當訝異，因靈堂大門確定無人時就會深鎖，靈堂內怎麼還會遭人破壞，疑似遇上「阿飄」，嚇得報警求助。

三民二分局鼎金派出所7日下午2時獲報，立即派員到現場處理，經過調閱靈堂內的監視器，畫面中可看出，靈堂深夜開始都無人進出，但於凌晨3時許開始，花跟三清道祖畫像突然開始抖動，花的枝葉也隨之掉落。

畫面中都沒有看見一絲人影，一度令員警也認為是阿飄作祟，但不久後，員警眼尖發現左下方有一團黑影，發現原來「元凶」竟是老鼠。

據了解，因靈堂內放滿百合花，老鼠似乎是受到花香吸引，趁無人之際跑進花海、花卉內啃食，造成花海、花卉上的花朵掉落滿地。

管理處人員查明後得知是老鼠惹禍，表示為保障家屬靈堂的完整，會加強捕鼠，避免類似事情發生，非常感謝警方協助釐清。