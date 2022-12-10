黃昆輝教育基金會董事長黃昆輝提到，愛是教育的核心與動力，肯定大愛教師堅持信念，發揮愛心與耐心，以專業輔助別人眼中的「問題學生」。(張鎧乙攝)

為感念長期協助弱勢學生奮發向學，或輔導行為偏差學生改過遷善的教師，黃昆輝教授教育基金會設置「寶佳教育大愛獎」，加以表揚。獎項於今(10)日舉行頒獎典禮，在13名得主中，像是彰化特教學校教師王淑倩與台中啟明學校教師張曉菁，皆以音樂陪伴特教生，幫忙孩子克服種種障礙，透過樂器演奏找到自信。

由黃昆輝教授教育基金會設置的「寶佳教育大愛獎」，今年經過學校推薦，選出王淑倩等13位大愛教師，並在今天舉行頒獎，每人獲頒新台幣20萬元。前教育部長吳清基也到場擔任頒獎人。

吳清基表示，肯定獲獎老師們「用生命感動生命」，看到學生的困苦，願意不捨晝夜地付出；看到學生有才華，藉由引導讓孩子們在人生舞台中，能夠實現夢想。

黃昆輝教育基金會董事長黃昆輝提到，愛是教育的核心與動力，這些大愛教師堅持信念，發揮愛心與耐心，以專業輔助別人眼中的「問題學生」，也觀察到每位學生有著不同的差異，客制化教育教導學生，並鼓勵多元學習。

黃昆輝也說，在疫情衝擊下，數位落差與教育資源不均等問題正在擴大，呼籲社會各界多多支持與鼓勵，成為每一位大愛教師的後盾。

而在得獎教師方面，有著23年教學經驗的王淑倩說，為了幫特教孩子融入社會，她帶著學生一起刷牙、洗臉，也一起到社區購物、搭乘大眾運輸工具，甚至到圖書館吸收新知識。

王淑倩指出，她和同年級老師一起發起音樂實驗，進而組織樂團、鼓陣，每年12月國際身心障礙者日，都會透過活動讓孩子表演，得到展現自我的機會。

被問起為何以音樂從事特教，王淑倩分享，音樂練習能讓特教生從聽指令中學會團隊合作與獲得成就感，同時對身體健康也有著幫助，能夠訓練大小肌肉。

王淑倩也說，由於教導特教生看譜比較困難，在教學的時候，必須把旋律化為口令，採用口訣的方式引導他們練習，逐步教導學生按部就班學會快慢節奏，熟練後就能融入音樂中。

另一名大愛獎得主、台中市啟明學校教師張曉菁，也教導熱愛音樂的視障生，在音樂的領域中學習謙虛、放下身段。她並陪著學生一起努力，更鼓勵孩子出國留學，成為國際音樂營中唯一的視障者，之後更有機會成為自立自強的音樂家。