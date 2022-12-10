國際人權日！籲保護婦女免受暴 馬英九：不只要拒絕、反抗「還要制裁」

今天是「反性別暴力16天運動」30周年紀念日與世界人權日，國際蘭馨交流協會今舉辦記者會，前總統馬英九致詞時呼籲，社會應保護婦女人權，免於暴力傷害，對性別暴力不只應拒絕，還要反抗、制裁，不能讓傷害婦女者逍遙法外。

蘭馨協會總監汪呂寶蕉呼籲，社會大眾應重視性別暴力、女性平權議題，攜手同心終結性別暴力，以實際行動幫助弱勢婦女，用很多資源讓她們受更多教育與技能訓練，以此改善生活、獨立自主，維護自己的尊嚴，也才有力量勇敢拒絕暴力。

蘭馨協會今也捐贈10萬美元給Soroptimist Internatuonal，供戰區國家做婦女教育基金，響應聯合國終結性別暴力議題。現代水墨畫大師余勝芳還在現場創作、捐贈一幅「達摩畫」，宣揚用達摩驅逐暴力，讓社會維持公義、公正、和平。

汪呂寶蕉表示，余勝芳捐贈的「達摩畫」，之後也會義賣，所得將會再捐贈給弱勢婦女。馬英九則開玩笑說，肯定大師畫達摩「保護婦女」，但除這個以外，還是要靠警察。

馬英九也肯定蘭馨協會捐10萬美元做為戰爭受害婦女教育啟動基金，表示美國在阿富和待20年共花2.5兆美元，讓阿富汗婦女受教比從零增加到80％，沒有教育其他都免談，但捐錢可以設立專戶，讓其他人繼續捐，持續幫助受害婦女。

馬英九表示，1990年代政府修憲時，他擔任不分區國大代表，一起推動在憲法增修條文第10條納入「國家應維護婦女之人格尊嚴，保障婦女之人身安全，消除性別歧視，促進兩性地位之實質平等」規定。

馬英九說，他擔任總統期間，更進一步把聯合國防止歧視婦女公約變成國內法，讓中華民國雖然不是聯合國會員國，也可以與國際平起平坐。

馬英九也提到，台灣二戰時期有1200位受殘害慰安婦，雖相比南韓與中國大陸分別有20萬人受害，台灣不是最大受害者，但只要1人受害都不能同意，所以這20至30年間，他一直與這些前慰安婦保持聯繫，幫忙募款、平反。爭取補償。

馬英九說，他曾要求日本政府道歉、賠償，結果日本找一群企業家捐款，要給前慰安婦們每人50萬元，但日本政府不出面道歉，他要慰安婦老阿嬤拒絕日本；最後經前立委李敖拍賣收藏的古董文物募得3000多萬元，每個人可以發100萬。

馬英九說，世界不平之事所在多有，從伊拉克、阿富和到俄烏戰爭，世界還有許多角落都需要我們關懷，爭取性別平等的路很長，必須繼續努力，不斷的做就容易成功。

汪呂寶蕉說，盼世界各個角落的婦女，都能活在自我的價值與尊嚴，用行動讓社會女性正向思維，為自己與家人共創美好，然後讓社會能更善良與和平，盼反暴力婦女新聞能愈來愈少，期盼周遭婦女在無恐懼下生活。

蘭馨協會創會總監蔡鈴蘭表示，國際蘭馨交流協會是國際性婦女組織，一直透過教育幫助女人與女孩，對國際性議題也願意共同承擔、響應、推動，今天就是以具體行動，盼幫助戰爭國家地區的女人。