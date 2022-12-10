台2線路段交通事故頻傳，新北市警方分析肇因事故時間及路段，發現台2線龍洞隧道路段因彎道密集，歷年來發生多起車體翻覆事件，因此評估後在台2線85.8K至87.5K龍洞段雙向設置區間測速，盼降低事故率。

警方表示，台2線龍洞隧道路段彎道密集，部分路段有髮夾彎，有大型車輛載重不均、貨物未捆牢，若在車速過快情形下，經常造成車體翻覆，或失控衝至對向車道、貨品散落路面等狀況，影響交通安全及道路順暢甚鉅。

警方指出，新設置區間測速將在15日正式啟用，在台二線85.8K至87.5K龍洞段南北雙向均有設置，速限為50公里，同日也將與宜蘭縣警局在台2線沿線同步實施交通大執法，希望用路人遵守相關交通法規，避免事故意外發生。

瑞芳警分局長謝龍富說，因警力有限，藉由科技執法輔助防制交通違規肇事、改善行車秩序，降低事故發生，提醒民眾應確實遵守用路規則，勿貪快、勿違規，才能保住荷包安全返家。