2022年國際期貨市場方經歷疫情變化，現又面對通膨與升息環境，有鑑於此，由期貨公會主辦、臺灣期貨交易所協辦的2022台北國際期貨線上論壇，以「通膨與升息環境下，期貨業之挑戰與因應之道」為主題，邀請國內外著名期貨交易所以及期貨商代表分享觀點，共吸引逾200位業界人士參與，顯見期貨業者對於此項議題的高度重視。

期貨公會理事長陳佩君致詞時表示，由於今年爆發俄烏戰爭，波及原物料供給，導致通貨膨脹並且引發美國強力升息及國際金融市場的劇烈波動，我國現貨及期貨市場都受到衝擊，因此公會特別鎖定本次論壇主題，邀請國內外專家進行交流與經驗分享。

陳佩君指出，期貨市場在主管機關的開放之下，交易標的越來越多元，涵蓋了集中市場及店頭市場的交易品項；期貨交易具有多空操作的特性，若運用得宜，不但可以在當前高通膨與高利率、市況波動劇烈的環境之下規避風險、保存資產價值，可以增加收益，對交易人而言，不啻是資產管理中不可或缺的工具。

臺灣期貨交易所持續掛牌新商品及改革新制度，今年陸續推出半導體30期貨、航運期貨以及雙週到期的小台指期貨與台指選擇權，同時也在夜盤時段將ETF期貨納為交易商品，並且擴大動態價格穩定措施適用範圍，讓交易人有更多工具可以因應行情震盪，對期貨市場的多元化發展助益很大。

金管會主委黃天牧致詞時表示，這幾年全球遭逢許多重大政經事件，經濟社會面臨不可臆測變動多端的情況，今年到10月底，期貨市場累計交易量已突破3億口，其中夜盤因避險需求持續增溫，交易量呈現逐步成長，凸顯了期貨市場避險功能的重要性。面對當前國際經濟局勢，期貨業如何因應，進而發揮期貨服務實體經濟及避險增益功能，彰顯期貨交易在金融市場影響與價值，對期貨業而言，既是機會也是挑戰。

黃天牧進一步表示，為打造具前瞻性與國際競爭力的資本市場，推展證券、期貨業永續發展，金管會2020年12月訂定了資本市場藍圖，並於今年3月發布「證券期貨業永續發展轉型執行策略」。

另外，金管會已與歐洲證券及市場管理局（ESMA）簽署瞭解備忘錄（MoU），就期交所申請ESMA認可為第三國合格集中結算機構（QCCP）建立跨國監理合作協議；並已督導期交所取得美國商品期貨交易委員會（CFTC）核發之QCCP暫時性認可資格，且澳洲金融機構亦可依據該國法令規範自行認定期交所為QCCP，有利吸引美國及澳洲等國際金融機構參與我國金融市場，提升國際能見度。

臺灣期貨交易所董事長吳自心致詞時表示，面對通膨與升息帶來的挑戰，期交所持續推動新商品及各項制度革新。包括推出半導體30期貨、航運期貨、推出臺指選擇權及小型臺指期貨雙週到期契約商品、開辦店頭衍生性商品集中結算業務、將ETF期貨納入夜盤交易，並將動態價格穩定措施擴大適用至電子、金融及ETF選擇權。

此外在主管機關指導下，期交所今年亦積極進行期貨業ESG基礎建設工作，包括修訂期貨商公司治理實務守則及期貨商內控標準規範，以引導期貨商導入ESG治理；與證交所、集保結算所共同推動「證券期貨業ESG執行資訊控管系統」，提供期貨商申報平臺等。