日前警政署保安組通報全國警察單位，過去俗稱「春安工作」的「加強重要節日安全維護工作」，今年因應農曆年時間，提早到元旦到開跑，且整整維持30天，比以往2周的時間，多了一倍。近日警界臉書對此有不少抱怨，警政署保安組科長至相關臉書社群回覆，表示該計畫只有鼓勵、獎勵，沒有懲處，期程拉長則是因應年節時間且提早防制詐欺。

警政署保安組科長林志駿上警界臉書社群回覆指出，今年「加強重要節日安全維護工作」只有鼓（獎）勵，沒有懲處。他說，本工作規劃是鼓勵績優單位或表揚有優異表現員警，對於各機關工作成果，只評核等第，不列名次，避免盲目追求績效件數；並給予行政獎勵及獎勵金，以及鼓勵表揚有忠勤、忠勇優良事蹟同仁，來激勵全體警察同仁為年節安全多盡心力。

他指出，本工作係結合當前已推動之治安、交通重點項目，並無新增。他說，治安項目係因應近期詐欺集團囚禁、凌虐無辜求職民眾犯罪情事，著重點於清樓打詐、協尋失蹤人口結合打詐、查緝吸毒場所結合安居緝毒等作法。交通項目則著重點於易壅塞路段、風景區、景點交通疏導及管制作為。

他也解釋稱，本工作期程係因應當前治安需求及年假長度。警政署鑑於往年詐騙集團多半於春節前2週，加速著手詐欺犯罪，為了守護民眾及確保人民財產安全，有提前之必要，且今年春節連續休假10日，故加以調整實施期程。

他強調，警政署重視同仁年假，無需回報執行成果。這次只統計4次執行成果，不做檢討，且春節年假10日期間均無需回報，避免造成同仁困擾，也可與家人歡度年節。

警政署表示，警察同仁兢兢業業，為維護治安及交通辛勤付出，希望社會大眾在全體警察同仁奉獻努力下，可以讓全國民眾「安全」、「平順」、「安心」的過個好年。