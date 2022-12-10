新竹市政府10日辦理「環保績優單位、個人聯合頒獎表揚」活動。（陳育賢攝）

新竹市政府10日辦理「環保績優單位、個人聯合頒獎表揚」活動，讓人感動的是，朝山里環保志工曾蔡金菊今年已高齡98歲，她於91歲之齡時加入環保志工隊，7年來幫忙環境清掃、綠美化及資源回收工作，一天都沒缺席過，7年全勤榮獲績優環保志工，同時也是今年獲表揚年紀最長者。

環保局指出，98歲的曾蔡金菊阿嬤是朝山里環保志工隊最年長隊員，她的服務精神令人讚佩，根是活到老、服務到老，2015年其91歲之齡加入環保志工行列，今年雖已高齡98歲，仍身體健朗、頭腦清晰。

曾阿嬤的志工任務是每月第1周環境友善日，帶領4位夥伴在里內環境清掃、綠美化及資源回收工作，數年來如一日，默默地為環保盡心力，可說是志工典範，她同時也是社區總體營造文化志工，提供珍貴的文史資料及多項農耕用具，做為里內文化資產的珍藏品，是社區也是新竹之寶。

市府祕書長江盛表示，新竹市在全國性環保評比成果豐碩，榮獲環保署全國地方政府環境保護績效總考核特優，感謝志工們在新竹市各個角落，為城市的環境努力付出、守護市民與環境友善的空間，提升新竹市幸福指數，成為更幸福的城市。

他說，今日共頒發14類獎項，包括環保志工隊、環保志工、海岸認養、教育繪本徵選、綠色採購、風收站、環保加油站、低碳永續家園評等、空氣品質淨化區優良認養單位等共112個單位、46位人員受獎，市府未來持續透過各項評比及獎勵計畫，鼓勵更多民眾與團體參與環保行動，提升市民的生活品質，共創潔淨清新的生活環境。

環保局同時指出，新竹市風收站從2016年創立時的7站，目前已擴增至40站，累計至今年11月，參與人數達5萬9770人次、資源回收物總重2134公噸，成果亮眼。

另，頂福里風收站志工75歲葉金柳，丈夫因車禍意外過世，平日經營1家小麵館，獨力養大3個孩子，忙碌之餘仍不忘熱心環保，自2016年加入風收站志工行列，里內大大小小與環保有關的工作及活動，總會看見她的身影，穿梭會場熱心協助，此次也獲獎表揚。