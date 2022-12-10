行政院會8日通過「再生能源發展條例」修正草案，其中一項要點為「增訂規範新建、增建及改建符合一定條件之建築物，應於該建築物屋頂設置一定裝置容量以上之太陽光電發電設備」，未來將請立法院審議。

新建、增建、改建 草案擬規定加設太陽光電設備

經濟部說明，此次條例為落實國內擴大再生能源推動及利用之政策方向。草案中提到，為強化屋頂型太陽光電推動措施，參考德國立法強制建築物屋頂一定面積應設置太陽光電經驗，未來新建、增建及改建符合一定條件的建築物，屋頂應設置太陽光電發電設備。

從德國現行規範來看，面積逾50平方公尺的新建、增建、改建建築物，自2023年起應設置覆蓋屋頂總面積及屋頂淨面積30%以上的太陽光電發電設備。

網友關注「維護費用」、「廢棄處理」

PTT網友針對這個草案也有不同討論，大多質疑維護和後續處理的方式「不是不缺電? 誰負責洗太陽能板?」「以後管理費又要多一筆維護費用」、「新增太陽光電算坪數嗎~房價在噴一波」、「電費應該可以比較省吧」、「北部現在這種天氣哪有 太陽 能發電」、「社宅蓋有加太陽能板 聽說是不用公共電費」、「蠻多新透天都有裝吧 都是太陽能+電熱水器」、「太陽能真的沒比較環保」、「廢棄太陽能板如何處理?這應該是蠻毒的」、「不知道大量報廢的太陽能板政府想好如何處理嗎」、「台灣浪費太多屋頂，光電板比鐵皮加蓋好」。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察「太陽光電」近一年的探索概念，可以發現除了網友提到的南部透天新建案已經部分有太陽光電之外，「停車場」加裝設備的案例也是大家討論的話題，另外「補助」及2050年要達到太陽光電「十億瓦」的目標，同樣備受關注。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月09日至2022年12月08日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『太陽光電』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註5)作為本分析依據。

*註5 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。