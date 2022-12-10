Quite brutal takedown of a pitch invader at Netherlands v Argentina pic.twitter.com/eitCtO2VwH — Sam Cunningham (@samcunningham) December 9, 2022

阿根廷對荷蘭的8強戰出現不速之客，一位蓄鬍的白人男子在比賽中途闖進球場，他脫去身上衣物只剩黑色短褲和鞋襪，胸膛和短褲上寫著「山羊維塔力」（Vitaly the goat）。他被5位安全人員緊急壓制並架出場外。當時阿根廷2比0領先，鬧場者被攆出去之後，荷蘭在比賽末段連進兩球，阿根廷最終以PK險勝。

這位闖入者其實是一位老面孔，他是俄羅斯的YouTuber維塔力（Vitaly Zdorovetskiy）。他曾在2014年巴西世足賽闖入球場，當時身上寫著「天生的惡作劇者」（natural born prankster）。他的前女友金絲（Kinsey Wolanski）也穿著泳裝闖進2019年歐冠決賽，幫忙宣傳男友的頻道，結果她也獲得數百萬粉絲。

維塔力擁有自己的YouTuber頻道VitalyzdTv（1000萬訂閱者），他拍攝過一系列專門捉弄淘金女的影片而聲名大噪，他這次闖入場內可能是要宣傳自己的色情影片。一般而言轉播畫面不會關注這種鏡頭，以免更多人想要藉此打廣告出名。維塔力今年30歲，他在2011年就拍過成人片。

2018年是俄羅斯世足賽，維塔力不敢闖入自己祖國的主場，相隔8年才再度於卡達世足賽現身，其間他還跑去板球世界盃決賽鬧場。西班牙媒體《馬卡報》還開玩笑說維塔力可能成功干擾了阿根廷球員，才讓荷蘭連踢兩球追平。