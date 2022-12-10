新竹市政府10日舉辦2022新竹市國際志工日系列活動「新竹市志願服務及社區關懷據點U＆ME表揚暨成果展」，除表揚175組志工外，在幸福廣場也推出志工共餐據點成果展，設置6攤手作體驗區及30攤市集，邀請市民一同來體驗社區拿手絕活、品嘗社區才有的美味佳餚。

代理市長陳章賢指出，新竹市過去1年有逾2萬名市民投入志工服務，總計服務時數高達284萬小時，經衛福部統計「平均市民受到志工服務時數」為全國第1，更獲媒體連4年評比「社會福利」全國第1，新竹市可說是全國最會照顧人的城市。

陳章賢感謝各領域志工對市政工作大力協助，他說，新竹市各項大小活動、社區據點、醫院及疫苗站，甚至到城市每個角落，都能看見穿著粉紅背心的志工們，因為他們無私奉獻的精神和毅力，讓新竹市變得更幸福。

社會處長李季縈指出，今年公開表揚175組志工，特別以「小小燈火」影片了解志工服務熱忱的心，由獲得金點領航獎及新竹之星團體獎的海山社區、東香社區、模範家庭蔡明峰、連貞秀及終身奉獻獎尤桂遵等代表錄製。

另也召集70個共餐據點志工及長輩展現練習2個多月「新竹年輕不要留白歌舞」成果影片，成員從最年輕41歲到最年長80歲，比年輕人更有活力。

社會處指出，今年表揚獎項包含終身奉獻獎、全國志願服務獎、衛生福利志願服務獎、新竹市績優志工、模範家庭、千歲志工團、評鑑績優單位、金點領航獎、新竹之星、新竹英雄等。

今年計有2位志工獲終身奉獻獎，其中79歲尤桂遵今年榮獲文化部與教育部雙重肯定，獲頒教育奉獻獎得主、績優文化志工金質獎之外，今再獲竹市志工終身奉獻獎肯定。

社會處表示，2022新竹市國際志工日系列活動，12月18日將在新竹高商體育館辦理「讓愛動起來」壓軸活動，透過「志工尬才藝」及「志工趣味大競賽」展現本市志工滿滿的活力，歡迎市民朋友一同前往為志工們加油打氣，也期盼更多的民眾一同加入志願服務行動。