新北市鄧姓男子透過「微信」認識女網友花花（化名），他今年8月時突然闖進花花的中和住家，持鐵棍埋伏，威脅花花與他發生性關係，期間連賞花花多次巴掌，勒住其脖子，要求花花脫下褲子，把屁股翹高，甚至恐嚇稱「等我爽完就讓妳死」，所幸花花高聲呼救，逃過一劫。新北地院近期依攜帶凶器侵入住宅強制性交未遂等罪，判處鄧男5年2月徒刑。

判決書指出，鄧男今年8月15日爬窗闖進花花住處，並持鐵棍埋伏在樓梯間，趁著花花打開大門後，用手勒住對方脖頸，強行押人進屋，隨後賞了花花多次巴掌，要求她擺出跪趴姿勢，再脫下花花褲子，要求她將屁股抬高，企圖強暴。

所幸，花花趁機到陽台邊高聲呼救，請鄰居報警，鄧男見狀逃離現場，才未發生悲劇，警方也在同日在花花住處附近，逮補鄧男。鄧男偵訊期間坦承犯行，不過否認有說出「等我爽完就讓妳死」。

合議庭認為，雖然不確定鄧男是否有說出「等我爽完就讓妳死」，但其行為確實構成強制性交未遂，鄧男僅因花花不想再跟他往來，就闖進對方住家企圖性侵，不尊重對方身體、居住安全及性自主權，造成花花身心受創，惡性重大，且犯後未與花花達成和解，考量他坦承犯行，還要扶養在療養院的母親，因此判處上述徒刑，全案可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。