新北市三重區昨(10)日發生一起社會悲歌，有位離婚婦人攜女在三重一處套房相依為命，然而9月時在睡夢中離世，其女兒因為聽從媽媽生前說過「自己會復活」的指示，伴屍長達3個月，直到房東見她們欠租多月上門查看，才揭發這起不幸事件；三重警方在偵辦時也感到相當不捨，除了內部發起募捐外，也協助通報社會局以及地方愛心團體，希望一同協助家屬走出困境，並好好處理婦人後事。

據了解，死者是54歲的王姓婦人，過去與林姓男子結婚後育有一女，不過因為家貧導致女兒僅國小5年級便肄業沒有繼續升學，後來由於王女迷信宗教，與丈夫發生爭執後便離婚攜女出走，在三重區三和路一處套房與女兒生活約3年。

雖然女兒已經20多歲，但由於知識水平不足，沒有自力更生的能力，平時還是靠王婦舉廣告看板打零工，以及生父提供的生活費維生，直到今年中王婦疑似罹患癌症，腹中積水導致腹部脹大，她生前便向女兒透露自己死後會復活，讓女兒不要毀壞遺體，也不要跟別人說，最終9月時王婦在睡夢中離世。

女兒聽從母親說法，以薰香遮蔽屍臭味，並依靠父親的生活費度日，直到3個多月後房東因欠租多月上門查看，才報警揭發這起伴屍悲歌；三重警方介入調查時，也因這家人不幸的遭遇而鼻酸，除了現場自掏腰包接濟林女外，也協助轉報當地里長、社會局提供協助。

三重偵查隊對此也發起募捐，包括警界的同仁以及員警友人共集資12萬多元，另外也有愛心團體願意免費提供住處一年，並提供免費物資、金錢救助及協助林女就業。

對此，新北市社會局表示，本案之前並未接獲通報，經聯絡里長及該大樓保全管理公司表示，本案也未接獲鄰居或里民反應此家庭有協助需求。

社會局指出，接獲本次事件通報之後，已與公所及當地里長聯繫，並共同提供後續協處服務。目前社會局已與父親取得聯繫，女兒現由父親接回，後續社會局將協助案家生活及居住協助丶喪葬丶就醫及心理諮商等事宜。

據悉，目前林姓生父已經女兒接到台北萬華的住家照顧，但他近日也確診罹患癌症，處境也令人堪憂，對此社會局三重社福中心主任劉彥伯、三重區長陳奇正以及三重調解會主席林志忠，預計將在下午會先到林父家中探視，並初步提供救助金協助。