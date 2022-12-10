【愛傳媒藺奕專欄】冬雨綿綿的北台灣，讓人懷念起曬被子的味道。後來有人告訴我那是塵蟎被紫外線烤焦的味道，我才知道，原來我一直喜歡的不是陽光、而是燒烤。

特別是枕頭。塵蟎串串的口味，有咖哩有麻辣還有孜然，果然特別香。

2022只剩下三周的庫存。像我這樣的大叔，對庫存超有感，比如泳褲我愛穿花的、運動褲和運動鞋我有深紅和鮮橘，這種略帶一點騷味的男裝，到年底經常便宜到離譜，因為受眾少，商家壓不住庫存。

有朋自遠方來，聽聞那曾經熟悉的地方，因為俄羅斯、中國和印度鉅額資金有序地湧入更富裕了，像百花撞進了春風裡。

什麼叫喜從天降，什麼叫不由分說，家有家風、國有國運，一切都是命。

歸根結底，都是經濟問題。當鍋夠大、勺子夠多，大家都覺得自己能分到一杯羹的時候，別人的勺子大一點也能忍。

如果發覺自己連湯都喝不上，別人有黑道護持還幫忙削肉吃、還可以淋醬燒烤，無怪乎人民更憤怒、也更在意公平正義了。我們除了手中的選票，唯一能做的，就是找時間曬曬被子、枕頭，然後抱緊處理、蒙上臉，先把自己黑到。

再聞一聞那塵蟎串串的騷，幻想黑到的自己庫存滿滿，跟人家一樣吃燒烤。

作者為文學奬得主

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