法國鋼琴家迪巴葛對鋼琴演奏很有想法的他表示，他期許自己能彈出千變萬化的聲音。（范揚光攝）

2015年柴可夫斯基國際音樂大賽獲得鋼琴組第四獎、廣受歡迎的法國鋼琴家迪巴葛二度來台，這次他為觀眾準備了莫札特、蕭邦、李斯特和拉威爾等人曲目，對鋼琴演奏很有想法的他表示，他期許自己能彈出千變萬化的聲音，「我不喜歡鋼琴聽起來像『鋼琴』的聲音，可以是風聲、水聲、管弦樂團聲、人聲，鋼琴聲是我最不喜歡的一種。」

迪巴葛說，他從10歲開始學音樂，家裡沒有任何人有音樂背景，「我爸媽都很愛聽音樂，家裡有很多唱片，不過他們聽的內容偏搖滾和流行樂，我有次聽到莫札特的音樂，很觸動我，這讓我也想要學演奏音樂。」

迪巴葛表示，他開始學音樂的時候，做了很多嘗試，像是參加合唱團、學唱歌、長笛還有鋼琴，「為什麼我選了鋼琴呢？因為鋼琴可以彈所有的東西，室內樂、獨奏、協奏曲，各種編制都可以彈，還有各種改編曲，弦樂曲、歌劇音樂，無所不包，我最後選了鋼琴。」

從最初的興趣和熱情，到成為鋼琴家，迪巴葛表示，他透過鋼琴也開始作曲和即興演奏，「鋼琴可說是我身體延續的一部分，我的內心有音樂，鋼琴是工具，協助我把內心的音樂唱出來。鋼琴就是我內心音樂的擴大器，唱出我腦中的音樂，音樂從我的指尖流瀉而出，能讓我表達我對音樂的想像。」

迪巴葛表示，他的人生時時刻刻都有音樂，就連接受訪問的當下，腦海中也浮現馬勒交響曲。而他特別鍾愛莫札特和蕭邦曲目，迪巴葛說，莫札特的音樂，呈現了一種孩童的純真，「他帶領我們碰觸人性的純真，音樂寫得那麼純粹，卻又那麼不簡單，是一個很厲害的音樂家。」

迪巴葛說，莫札特的音樂讓他能夠保有赤子之心，「作為一名孩子，可以任意表現自己的喜怒哀樂，但成年人很難，莫札特讓我們保有原始的一塊。」

迪巴葛表示，現代人演奏蕭邦作品，其實很難真正確定蕭邦要的是什麼，「我們擁有的只有樂譜，要對自己的理解有自信，畢竟沒有任何人可以百分百確認，蕭邦一定要怎麼彈，但透過我的詮釋，觀眾可以理解其中的特別之處。」

最近有不少鋼琴家在台演奏李斯特的《但丁詩篇讀後－奏鳴曲風幻想曲》，迪巴葛也正好選了這一首，他表示，這是他很核心的曲目，「演奏這首時，我會把自己定位成指揮家，指揮一個樂團，觀眾可以在鋼琴上聽見像是樂團裡的獨奏樂器、聲部齊奏等變化。」迪巴葛音樂會將在12月11日在台北國家音樂廳登場。