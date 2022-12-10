新北中信特攻籃球隊將於12/17、12/18、12/24、12/25連續二周舉辦Global Mall 「Merry Xmas DEA」耶誕主題周活動，神聖的鐘聲響起，只要喝下傳說中神奇幸福魔法藥水，就能創造屬於你我的耶誕節！在這個充滿浪漫佳節中，特攻球員化身為五位不同類型的專屬情人，有「陽光外向」謝亞軒 、「穩重紳士」劉韋辰、「幽默帥氣」林秉聖、「潮流帥氣」阿巴西以及「內向暖男」魏嘉豪，除了主視覺外也將推出五位球員宣傳影片，與妳相約在新莊特攻主場渡過最難忘的耶誕節。

此次Global Mall 「Merry Xmas DEA」耶誕主題視覺由擅長描繪女子日常生活中的各種面貌， 以自身經驗為靈感， 呈現真實的女子生活寫照， 以故事性的構圖和豐富小細節， 組成充滿共鳴作品的「33original女子的日常生活插畫」進行風格設計打造。

「Xmas DEA魔法耶誕主題球衣」為新北中信特攻首次推出耶誕主題球衣，主軸為耶誕毛衣風格進行設計，並首次推出大童尺寸(140cm)，不管大人小孩都可以穿耶誕主題球衣，12/24與12/25而這兩天特攻球員也會換上耶誕球衣亮相比賽，一起來新莊歡慶聖誕節。

位於特攻基地的商城實體店也因應此次Global Mall 「Merry Xmas DEA」加碼推出「愛你久久」組合，4天主場賽事單筆消費滿額2099元，即可獲得耶誕禮物抽獎乙次，連續四天都有機會抽到理想男友耶誕實戰球衣，以及球員與女孩耶誕約會親筆簽名拍立得等多樣豐富好禮。更多資訊請持續鎖定中信特攻官方網站與IG社群。