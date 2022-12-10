最新的道瓊永續指數評比出爐，元大金控此次再蟬聯綜合金融組全球第一，亦為元大金連4年入選最具權威性，為永續標竿指標道瓊成分股雙榜。

道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index，DJSI）評選結果在台北時間10日出爐，元大金控從500多家企業中脫穎而出，蟬聯標普全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment，CSA）綜合金融組世界第一，亦寫下歷史新頁，在社會面向獲得最高分，另外在風險管理、氣候策略、職場安全衛生管理、人權議題、普惠金融等15個題組皆位居同組第一，並連續4年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股雙榜。

道瓊永續指數為全球首個具系統性追蹤企業永續績效的指數，也是國際上最具影響力與公信力的企業永續評比指標之一，與CSA連結，每年針對全世界數千家企業進行經濟、環境、社會三大面向的永續評比，具有衡量及推進企業ESG實務全球準則的標誌性地位。

元大金分析，從CSR（企業社會責任）到ESG（環境、社會、公司治理），全世界對永續議題的重視與參與度愈來愈高，範疇也愈來愈廣，因此CSA評選標準日趨嚴謹，鼓勵企業採取貫徹一致的態度，務實的耕耘ESG，元大金控身為國際永續標竿企業，對此不斷精進相關作為，本次評比總體分數為同組最高分，在24項評比項目中，包含重大議題、風險管理、普惠金融、客戶關係、防制金融犯罪、氣候策略、職場安全衛生管理、人權議題等，共15個面向名列世界第一，總計共21個項目排名全球前10％，在永續發展挹注的努力與成果有目共睹。

ESG對元大金控而言，已是企業文化與營運策略的一部分，元大金控持續將永續影響力擴及投資人、員工、供應商夥伴，以實際行動打造永續金融生態系，包括通過SBT科學基礎減碳目標審查、發布首本TCFD（氣候相關財務揭露）報告書，落實綠色行動，自2020年開始第一度綠電正式轉供後，今年12月1日邁入綠電使用的新里程碑，全集團預計每年使用綠電400萬度，減碳量達2,036噸，約5座大安森林公園碳吸附量。

在社會參與方面，元大金控透過與校園、社福單位、醫療及安養機構合作，將營運據點做為交流中繼站，建構扶助安全網，運用志工力量，投入社會參與及環境維護等相關活動，促使居住環境具有包容性、安全性及永續性；在今年9月開學前夕，逾萬名受助兒少煩惱學費下落，元大金控捐贈千萬元給公益夥伴家扶基金會，期望拋磚引玉，讓更多兒少求學時無後顧之憂。元大金控也對多項落實ESG的成果表示，元大金至今連續6年入選富時社會責任新興市場指數，亦應邀加入先行者聯盟，擔任引領國內金融機構與其他企業邁向淨零碳排的「領頭雁」，此外，元大金控獲BSI（英國標準協會）永續韌性領航獎、台灣企業永續獎「台灣十大永續典範企業（服務業組）」，均為永續治理成果展現。