台灣民意基金會董事長游盈隆形容新北市長侯友宜的選舉表現「已經是比哥吉拉還凶悍的大金剛」。侯友宜8日表示，「我們都是人類」，並認為把自己該做的事情做好，團結起來為中華民國、為台灣這一塊土地好好做事、好好打拚，這才是應該要有的事情、作為。對此，資媒體人韋安表示，侯友宜在2022選戰中力推「團結台灣、青年參與」，更因此獲得空前勝利。他認為侯友宜是「團結之王」和「青年夥伴」。

韋安今(10)日在臉書指出，在2022選戰中，侯友宜除了「改變」、「超越」、「以民為天」的政治訴求外，其中心思想就是力推「團結台灣、青年參與」這2點簡單的政治理念。這理念也讓侯友宜在所有不利因素和極低投票率之下，仍獲得勝利。韋安直言，侯友宜不是什麼「大金剛」，而是「團結之王」和「青年夥伴」。

韋安表示，一般政治人物要把對手打垮，自己才有機會，侯友宜的所作所為，卻是團結同志，也希望團結對手，鼓勵對手，一起來為國家、人民，為台灣好好做事情。此外，韋安提及在選前之夜時，數萬新北市民和年輕人在滂沱大雨中，4個多小時都沒人離開，等待聽侯的演講，一起唱「友宜歌」，跳「友宜舞」，不斷高喊「是時侯了！」

在投票日當天，新北遇到史上最低投票率，其原因包括一、里長有520名同額參選連任，超過1032里長一半以上；二、市民都認為侯穩當選；三、天氣又濕又冷又下雨。韋安分析，2022新北總投票率，比2018減少9%，按這個比例，侯應該比2018少拿10萬票以上，但卻只少了1萬票。實際上來算，侯友宜在2022年和2018年相比，其實是多增加了9萬票。因為這次，有無數年輕人、中間選民出來投票，來表達對侯及其團隊4年來表現的鼓勵。