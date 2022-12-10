警方持搜索票到拘提疑似涉嫌詐騙的犯嫌到案。（警方提供／張亦惠台中傳真）

台中市一名鄭姓婦人擔任看護工，辛苦存1000多萬元，為了想提前退休，加入投資群組投資虛擬貨幣，分7次將1000多萬現金匯至指定帳戶，虛擬帳戶獲利金額也高達144萬美金（台幣4000多萬元）但要提領時，才發現一切都是一場空，報警後警方已在高雄市鳳山區拘提犯嫌4人到案，全案依詐欺罪、洗錢防制條例、組織犯罪條例移送台中地檢署偵辦。

鄭姓婦人向警方表示，因受疫情影響股市一片慘澹，透過網友介紹加入「Bit-C」投資虛擬貨幣平台，該平台以保證獲利150％為噱頭吸引大眾投資，連續3天分批匯入新台幣156萬元，看到虛擬帳號獲利金額不斷翻倍，決定放手一搏，將1000多萬元現金匯入。

在匯款過程中詐騙集團還指示該婦人以裝潢為由需購買高端家具，躲避行員提問，鄭姓婦人說，自己要提領虛擬帳戶144萬美金變現時，該群組即公告需再繳交20％保證金才可領出帳戶獲利金，因無法再繳交高額保證金才到第四分局求助。

警方接獲此案後立即報請檢察官指揮偵辦，分析鄭姓婦人匯款帳戶，追查金流去向，全面擴大調閱沿路監視器畫面，鎖定以許姓等4人詐欺集團，負責提領及上繳贓款的收水任務，在高雄市鳳山區拘提犯嫌4人到案，全案依詐欺罪、洗錢防制條例、組織犯罪條例移送台中地檢署偵辦。

台中市政府警察局呼籲民眾，詐騙手法千變萬化，詐騙集團就像變形蟲，常變換不同形式進行詐騙，遇到穩賺不賠的高報酬投資標的，務必提高警覺，如有任可疑問皆可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當而成為詐騙集團眼中的肥羊。