民進黨九合一大選慘敗，並在昨日舉辦首場檢討小組會議，但卻遭質疑在檢討小組開會前，「具名」提出書面建言，挨批是引蛇出洞；民進黨立委劉世芳今天在臉書表示，針對第一波的地方黨部，令人意外地，沒有看到重點，新聞稿輕輕帶過，這是中央黨部刻意的低調安排嗎？她也提出敗選4大關鍵因素。

劉世芳指出，地方縣市黨部主委有民意、黨意基礎，下設執、評委及幹部，有話都會直說，不會到中央黨部開會只是摸摸頭，大家嘆氣一下，就說繼續往前走。

劉世芳質疑，有沒有主委提醒中央黨部，政務官沒有協助輔選？放任賄選案件頻傳，藉由開上看50億至100億規模的賭盤、賽鴿、或是大型廟會陣頭，掩蓋買票真相而影響選舉結果，是否親綠人士大量參與？也因此綠營選票流失？

劉世芳說，以往南票北補的現象，隨著重北輕南的大量輔選而選情冷，應該開出的投票率沒有開岀來？另外，還有大小綠黨選前都無法有效溝通，最後兩敗俱傷以及縣市長候選人選擇性幫小鴨，因此市長、兩敗俱傷，以上的問題算不算茶壺內風暴。