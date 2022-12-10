舉辦第2屆有教練界金馬獎之稱的「宏願典範運動教練」頒獎典禮10日在台北凱撒飯店登場，是剛由體育運動發展促進基金會更名為「宏道運動發展基金會」主辦。針對基金會更名一事，董事長林鴻道表示，主要是因為他所屬的宏國關係事業成立至今58年，事業體有三大區塊，分別是建設、餐飲飯店以及公益事業，而原本的運促會是屬於公益的一環，進行更名是希望能以歷史悠久的宏國企業的「宏」字為名，讓大家更為知道基金會的存在，未來除了會持續推動體育運動發展，也是為了培育更多優秀選手，幫台灣再添一面金牌。

林鴻道指出，一位優秀選手的養成，至少需要8至12年的時間，在此漫長的訓練過程中，除了選手個人的天分、毅力、自律和堅持外，還需要家人在各方面全心的付出、教練專業、耐心與愛心的指導，以及其他相關專業領域的支持。唯有各方面極力支持配合，才能造就頂尖優秀運動選手。這中間的酸、甜、苦、辣，絕不是圈外人可以想像的。

林鴻道說，基金會成立這個教練獎是要讓數十年來一直在工作崗位上付出奉獻的教練有機會得到肯定，有些成績很好的學校，教練當然是辛苦，但也有偏鄉學校經費不足，教練必須兼當爸爸媽媽，甚至幫忙籌措訓練比賽經費，不計較的在默默付出，也有教練一生從二十幾歲到八十幾歲就只在做培養孩子這麼一件事，所以社會上有這麼多值得肯定的教練，希望能透過這個獎被社會支持及認同，基金會也以此獎，要向所有基層教練致上最高敬意。

宏願典範運動教練獎今年再次由射箭選手雷千瑩及湯智鈞攜手合作主持，他們都認為教練是影響選手非常重要的角色，因為他們幾乎大部分的時間都是跟教練在一起，所以教練除了專業上的教導，一言一行也都會影響他們。

今年教練獎的獎項包括宏願獎、特殊奉獻獎、全人培育獎、運動科學獎及績優訓練獎等5獎項，獎助金額度依各獎項從5萬元至30萬元不等。今年申請報名者為163位，其中績優訓練獎113位、全人培育獎14位、運動科學獎5位、特殊奉獻獎18位、宏願獎13位；得獎者為宏願獎潘瑞根教練、特殊奉獻獎楊尊全教練、運動科學獎陳柏成教練、全人培育獎傅志群、蔡欣憲及盧德龍等3位教練、績優訓練獎賴明輝、陳重導、陳廖霞、楊勝雄、林義仁、陳思薇、高國盛及陳永長等8位教練，本次評選作業分初審、複審及決審三階段進行，審查過程嚴謹，每位得獎教練，在其領域中各有專精，值得敬佩。

今年的宏願獎獎金高達30萬，獲獎教練潘瑞根在田徑這條路上已經堅持走了超過四十年，超馬好手陳彥博、亞運鐵人三項好手張團畯就都是他的學生，多年來培育過的選手無數，即便潘教練曾因為心肌梗塞考慮過離開他最愛的田徑教練場，但他最後還是不忍心就這樣拋下選手，所以他繼續堅持，要陪著學生選手一起成長。潘教練獲獎後表示，30萬的獎金他將用在原住民關懷基金以及田徑訓練上，這條路他會一直走到最後。

除表揚優秀教練，林鴻道也勉勵基層教練，運動成績很重要，但那不是全部，選手的品德教育，做人、團結、合作，未來更需要補足這面向，而這更需要教練們的協助。宏道運動發展基金會期許，未來能結合社會各界之力，創造更好的體育運動環境，倡導台灣的體育運動風氣。