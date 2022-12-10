衛福部曾於去年10月發布新聞稿，說明中國大陸110 年 4 月 12 日發布「境外註冊規定」，要求全世界所有輸銷中國大陸之食品生產、加工、貯存企業，自111 年 1 月 1 日起，皆須向中國大陸海關總署申請註冊。（取自衛福部官網）

大陸海關總署8日宣布台灣水產品暫停入關，總統蔡英文表示，「中國再次以突襲方式，讓台灣水產品出口到中國受到阻礙」。對此，藥師林士峰找到衛福部公告，並表示中國去年4月就已經公佈的政策，衛福部10月時還有針對這個政策發新聞稿，怎麼會是突襲呢？林士峰直言，蔡英文就是一個失格的總統，蔡英文的歷史定位，難逃「無能」！

大陸海關總署於2021年4月發布《進口食品境外生產企業註冊管理規定》，自2022年1月1日起實施。大陸國台辦表示，部分台灣輸大陸食品企業註冊信息不完整，不符合大陸要求，有關主管部門暫未對這些企業給予註冊，是正常的食品安全監管措施。

對此，總統蔡英文在臉書表示，「中國再次以突襲方式，讓台灣水產品出口到中國受到阻礙。這樣的做法，對兩岸貿易的正常往來是沒有幫助的。」「政府除了嚴正關切，也在第一時間立即啟動因應措施，並請相關單位持續溝通、了解原因。政府也會全力協助漁民，確保漁民朋友生計、收入及權益受到保障。」

藥師林士峰找出衛福部公告，並表示中國去年四月就已經公佈的政策，衛福部10月時還有針對這個政策發新聞稿，怎麼會是突襲呢？

林士峰認為，連自己國家的情況都無法掌握，只會關心著自己黨的選情，還要大家瞎挺林智堅的論文。林士峰直言，蔡英文就是一個失格的總統，蔡英文的歷史定位，難逃「無能」！