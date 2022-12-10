臺南市學校運動操場再進化，繼111年獲中央補助核定86所學校，本年度再獲加碼核定補助13所學校，自2019年起累積已獲補助整修達161座，使臺南市校園運動空間再進化，提升學校運動環境。

正新國小操場整修後煥然一新。(台南市體育局提供)

市長黃偉哲表示，操場是學生課間及課餘的重要活動空間，而各校操場待整修之數量及需求經費龐大，2019年起即陸續盤點學校操場使用現況及需求，積極向中央爭取經費補助，2019年爭取9校、2020年23校、2021年30校，2022年爭取86校，逐步優化南市各校操場，此次核定的學校操場有國中有國小，在市府及各區民代的積極協助向中央爭取下，讓之前尚未獲補助的學校能夠逐步改善，整修好的場地，也可以提供給社區民眾使用，提升運動習慣。

新化國中操場整建後。(台南市體育局提供)

體育局長陳良乾表示，臺南校園多，且跑道經過長年使用，許多學校跑道損壞亟待整修，規劃上，各校可以搭配在地特色規劃，呈現多元又符合學生需求的跑道。本次共計核定13所學校，包括七股區竹橋國中、善化區茄拔國小及佳里區佳里國中等，相關計畫將配合體育署期程於年底提送，希望能於順利於明年度完成規劃設計及工程發包，儘速提供學生安全舒適的運動環境，本局也將持續積極爭取操場修繕經費。