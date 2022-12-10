在烏克蘭戰場受挫的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）一再表示可能動用核武之際，美國國防部長奧斯汀今天說，俄羅斯正在擴充核武庫並推動核武現代化。

路透社報導，奧斯汀（Lloyd Austin）是根據五角大廈最近關於核武的政策文件發言。

專家表示，俄羅斯擁有全球最大的核武庫，有近6000枚核彈頭。相加起來，俄羅斯與美國共掌握全球約90%的核彈頭，足以摧毀地球多次。

奧斯汀在美軍戰略司令部（U.S. Strategic Command）司令交接儀式上表示：「俄羅斯也正在推動核武現代化並且擴充核武庫。」美軍戰略司令部負責監督美國核武庫。

奧斯汀說：「克里姆林宮持續對烏克蘭發動殘酷的無端戰爭時，整個世界都看到蒲亭完全不負責任地揚言將動用核武。」

俄羅斯已表示，2023年將特別關注建設與核武相關的基礎設施。

今天稍早，蒲亭在記者會上矢言，任何膽敢以核武攻擊俄羅斯的國家，都將從地球表面被抹除。

蒲亭說，俄國現有的軍事方針是不率先在衝突中動用核武，但俄羅斯擁有先進的極音速武器，可以確保若受攻擊將強烈回應。

蒲亭9月21日警告西方，他說他準備動用核武捍衛俄羅斯時，並不只是在虛張聲勢。9月30日，蒲亭指出，美國1945年在日本投下兩枚原子彈，開了先例。

美國已警告俄羅斯，動用核武的任何舉動，都將招致後果。俄羅斯官員表示，西方一再誤解克里姆林宮的聲明。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1111210