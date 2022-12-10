知名作家吳淡如據傳累積2億身家，近年更斜槓開設副業，堪稱是「人生勝利組」，未料近來傳出有人質疑她過去著作是找人代筆，稍早她發文還原事件始末，強調不想為此上節目澄清，自嘲會被年輕人看成「老狗咬老狗」，對此，苦苓也做出回應，怒嗆：「刻意轉移焦點又能改變什麼」。

吳淡如稍早曬出對話截圖，透露有人影射她找代筆，原本覺得對方生病不想計較，未料解釋再多仍不被相信，讓她難掩怒火反擊，強調先前該人傳出罹癌，出面幫忙澄清，竟惹得對方不高興，還私訊指責她斷財路，不禁感概：「我自以為仗義直言，結果破壞了別人的梗」，接著疑似向對方喊話：「如果有需要我幫忙的地方我還是願意幫忙。但是我就不會一廂情願了」，接著強調澄清到此為止，不想上電視打知名度，畢竟會被當成「老狗咬老狗」．所指對象疑似就是先前發文暗指某暢銷女作家請人代筆的苦苓。

對此，苦苓發文表示：「如果你沒有做壞事，那根本就不用說人家是在影射你；如果你真做了壞事，那就趕快跟大家認錯道歉，刻意轉移焦點又能改變什麼？（也不是只有你一個女作家會賺錢）」，隨後緊接著發文：「我只是看到女明星出書，又聽到一位網紅作家請人代筆的事，所以有感而發。沒想到竟有人對號入座，還扯到十幾個月前的私人恩怨⋯為什麼有的人眠中就只有「財路」呢」，風波似乎越演越烈。