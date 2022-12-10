新的一周即將到來，每個人的運勢都會出現不同轉變，而《星座好朋友》運勢專欄中分享12星座的運勢，其中天秤座本周的整體運勢表現大體良好，事業、財運、愛情方面都有不錯的成果，另外金牛座的整體運勢表現雖大致順利，但在事業上過於忙碌，精神有些不濟，錢財則是花費較多，但可以獲得家人和朋友財物上的支持，較沒大礙。

火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）

▍牡羊座

●整體運勢

本周的整體運勢表現大體尚可，關鍵詞為收斂，不適合太過張揚的表現，否則容易引起不利運勢。

●愛情運勢

單身的牡羊座愛情運勢表現大體較好，可以通過多參與集體聯誼活動來拓展自己的異性交際面，從中找到合適的對象，有另一半的牡羊座則願意固守彼此的真愛堡壘，下周為了戀情付出較多。

●事業運勢

本周的學事業方面表現大致良好，在過程中競爭程度會加大，好在這更能激發你的動力。

●財運運勢

本周的財運運勢表現較為一般，需要盡量保持勤儉節約的好習慣，因為花錢的地方非常多。

▍獅子座

●整體運勢

本周的整體運勢表現較為平順，關鍵詞為放下，學事業部分狀態較為緊繃，放下心中壓力顯得尤為重要。

●愛情運勢

本周的愛情運勢表現較為不錯，單身的獅子座桃花運旺盛，身邊的朋友會牽線搭橋，有另一半的獅子座則想要更多地去追求戀愛中的新鮮感，約會中會顯現出更多創意。

●事業運勢

本周的學事業部分表現大體不錯，會努力去滿足上司和客戶的各種要求，獲得更多的認同感，在學習中的獅子座能夠保持按部就班的步調，成績也會比較穩定。

●財運運勢

本周的財運運勢表現大致尚可，支出較大，身邊也會有家人和朋友需要給他們提供資金援助。

▍射手座

●整體運勢

本周的整體運勢表現大體平順，關鍵詞為做自己，更願意去考慮自己的感受，而不想總是去遷就別人的情緒。

●愛情運勢

本周的愛情運勢表現大體較好，單身的射手座會繼續想法設法和自己暗戀的人繼續靠近，有另一半的射手座則在下週總是遷就另一半，給予對方更多的疼愛。

●事業運勢

學事業部分表現大致不錯，要努力提高自己工作的積極性，找到更有效率的工作方法。

●財運運勢

本周的財運運勢表現大體良好，在正財方面會得到一些意外的獎勵，偏財方面則需要繼續進行穩健的投資。

土象星座（金牛座、處女座、摩羯座）

▍金牛座

●整體運勢

本周的整體運勢表現大致順利，關鍵詞為創新，也許覺得目前的生活有些沉悶，那不如多選擇一些有創意的生活方式。

●愛情運勢

本周的愛情運勢表現大體不錯，單身的金牛座能夠吸引到身邊的優秀異性，對方也會考慮是該默默關注還是準備表白，有另一半的金牛座則在下周關係會更靠近，彼此會共同製定一些生活計劃。

●事業運勢

本周的學事業方面表現大致較好，會忙碌於各種大大小小的會議和考評，精神有些不濟。

●財運運勢

本周的財運運勢表現大致較好，雖然花費較多，但還是可以在偏財上獲得家人和朋友的財物支持，補充財源。

▍處女座

●整體運勢

本周的整體運勢表現大體順暢，關鍵詞歸納生活，可以在空閒的時候，好好梳理一下目前的生活狀態。

●愛情運勢

本周的愛情運勢表現大體良好，單身的處女座會在交流和學習的場合意外遇見不錯的值得交往的對象，有另一半的處女座主要會讓對方逐漸融入自己的家庭生活。

●事業運勢

本周學事業部分表現較為理想，會顯得比較有創意，腦筋動得很快。

●財運運勢

本周的財運運勢表現大致平順，在收支方面能夠保持平穩，在人際交往方面下周也有一些禮物獲得。

▍摩羯座

●整體運勢

本周的整體運勢表現大體順遂，關鍵詞為交際，要重視人際關係的維護和發展，會帶來更多的好運。

●愛情運勢

本周的愛情運勢表現大致較好，單身摩羯座會和身邊志同道合的朋友結緣，逐漸產生了愛情，有另一半的摩羯座則需要去耐心去了解另一半內心的真實感受和想法，不要做吃力不討好的事情。

●事業運勢

學事業部分表現大體較好，需要處理更多細節問題，需要加倍的耐心和細心。

●財運運勢

本周的財運運勢表現大體尚好，注意與身邊朋友之間的財務往來，需要多上一點心。

風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）

▍雙子座

●整體運勢

本周的整體運勢表現大致不錯，關鍵詞為認真，做什麼都要保持專注的態度，而不要總是想著得過且過。

●愛情運勢

本周的愛情運勢表現較為普通，單身的雙子座雖然和異性有一個比較親密的交往，但是並沒有形成穩定的關係，有另一半的雙子座則更有可能和另一半在下周口角增多。

●事業運勢

本周的學事業部分表現大體上佳，要注意持續發力，整周較為忙碌，顯得有些後勁不足。

●財運運勢

本周的財運運勢表現大體上佳，會在購買大件商品，好在還是懂得如何貨比三家，找到性價比高的。

▍天秤座

●整體運勢

本周的整體運勢表現大體良好，關鍵詞為思考，要多多開動腦筋，而不要渾渾噩噩地選擇過日子。

●愛情運勢

本周的愛情運勢表現較為順利，單身的天秤座有機會結束一段曖昧關係或者與前任復合，有另一半的天秤座則彼此會抓緊一切機會進行相處，即使一起吃飯和學習，也覺得很開心。

●事業運勢

學事業部分表現大致良好，能夠成為團隊中的中堅力量，扛起工作的重擔。

●財運運勢

本周的財運運勢表現較為理想，無論正財和偏財方面都會有所收穫，讓整體收入有所增加。

▍水瓶座

●整體運勢

本周的整體運勢表現大體較好，關鍵詞為尋求認可，為了完成各項任務而製定的一個首要目標，而在完成目標後也會顯得特別有成就感。

●愛情運勢

本周的愛情運勢表現較為普通，單身的水瓶座可能會遭遇到放鴿子，或是對方沒有相同感覺到尷尬狀況，有另一半的水瓶座則對愛情缺乏信心，容易因為不安的感覺而引發爭吵。

●事業運勢

學事業部分表現大致尚好，工作壓力較大，需要調整自己的狀態，不要糾結於工作細節。

●財運運勢

本周的財運運勢表現較為可期，正財運穩定，偏財方面在兼職方面下周會有較大的收穫。

水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）

▍巨蟹座

●整體運勢

本周的整體運勢表現大體順意，關鍵詞為休息調整，不適合選擇生活節奏過快的方式，讓身心得到放鬆休息更為重要。

●愛情運勢

本周的愛情運勢表現較為平順，單身的巨蟹座感情觀念十分理性，對於新戀情也有自己的想法，有另一半的巨蟹座則互動變積極許多，彼此的關係日益更加親密。

●事業運勢

本周的學事業部分表現大致良好，可能會遇到一些瓶頸，要努力尋求新的突破。

●財運運勢

本周的財運運勢表現較為平順，適合做一些近期的財務規劃，當然也有一些好的偏財運有所表現。

▍天蠍座

●整體運勢

本周的整體運勢表現大體順意，關鍵詞為表現，不要害怕成為團隊的焦點，懂得表現自己才是更正確的選擇。

●愛情運勢

本周的愛情運勢表現大體較好，單身的天蠍座對於是否應該展開一段新戀情還有所猶豫，不願改變當下，有另一半的天蠍座，可能會發現對方不了解的部分，需要花時間去理解。

●事業運勢

學事業部分表現大致尚好，工作及學習較為繁忙，難免也會有手忙腳亂的時候。

●財運運勢

本周的財運運勢表現大致尚可，只是計劃購買的物品可能會有缺貨或者漲價的困擾，讓你有些糾結。

▍雙魚座

●整體運勢

本周的整體運勢表現大體平順，關鍵詞為新鮮感，需要加入自己對於生活的熱忱，生活才能新鮮有趣。

●愛情運勢

本周的愛情運勢表現大致尚可，單身的雙魚座會因為家庭的關係承受感情上的壓力，需要更理解自己內心想法，有另一半的雙魚座則可能因為工作關係，而疏於和另一半進行感情的溝通和交流。

●事業運勢

學事業部分表現大體良好，會努力尋求與同事之間的關係平衡，溝通顯得更有效率。

●財運運勢

本周的財運運勢表現大致良好，正財運表現不錯，可謂是一份耕耘一份收穫。

在偏財方面則投資適可而止為好。