2023高雄跨年系列活動《亞灣未來市演唱會》、《高流幸福式演唱會》將於跨年晚會、元旦接續熱鬧登場，高雄史無前例跨年跨2次、跨滿24小時，順勢帶動亞灣區訂房率衝破9成，高市府10日公布此次跨年系列活動主視覺，以多色漸層搭配鏡面設計，代表「跨2次嗨2次」。

2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》重返夢時代，元旦《高流幸福式演唱會》接棒登場，雙主場規畫不但讓民眾可以跨年跨2次，花火也能看2次。高雄市長陳其邁逗趣表示，高雄跨年史無前例跨2次且跨滿24小時，小孩子才做選擇，跨年雙主場當然全都要。

高市府近日陸續公布跨年系列活動卡司、主持人、彩蛋等相關資訊後，也宣布跨年系列主視覺，高雄跨年主視覺採鏡面設計，呼應「史無前例跨年跨2次」、「跨滿24小時」，再加上派對必備的鏡球，代表「跨2次嗨2次」，要粉絲好好享受史無前例的視、聽覺饗宴。

高市府指出，主視覺構圖上下對稱、宛如顛倒世界，由「夢時代藍鯨館」及「高雄流行音樂中心－音浪塔」組成，分別代表12月31日在夢時代登場的《亞灣未來市演唱會》及1月1日在高流舉行的《高流幸福式演唱會》跨年雙主場。

主視覺配色打破以往單色設計，改採富有未來感的紫色、希望與明亮的黃色及象徵港都的藍色結合，做出漸層效果，背景除了有元旦登場的「大港幸福花火」及180秒「亞灣跨年花火」，還有巨型圓環，代表夢時代「進行式」及「未來式」雙面舞台間的通道外，也引申亞洲新灣區數位5G創造循環的立體圖像，更利用雙場域城市的概念，建構立體數位空間，呈現高雄智慧城市的藍圖與願景。

另外，主視覺還藏有小巧思，夢時代藍鯨館及高雄流行音樂中心前方，港都轉型的重要地標建築物都包含在內，港埠旅運中心、市立總圖及二期文創會館、高雄展覽館、駁二及大港橋、遊艇碼頭等都圍繞在正中心雙面舞台四周，建構出亞灣區的繁華與美麗。