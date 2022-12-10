現代普遍認為喝水是基本的保健之道，但有家醫科醫師提醒，人體流出的汗不是只有純水，其中還包含鈉、鎂等微量元素，若「大量補水」時只補充純水，恐出現低血鈉，引發噁心等症狀，嚴重恐昏迷。他建議，補充水分較好的時間為早晨，且加入鹽、鎂等礦物質，來補足整晚流失的水分。

家醫科醫師李思賢在其臉書專頁表示，他常聽到朋友自許很養生，因為有認真補充水分，但他認為，口渴了就自然地喝水，但若過度飲水，則不是保持健康的最好方式。

李思賢說明，人體流出的汗不是只有純水，其中包含鈉、鉀、鈣、鎂，其中鈉佔大部分，其他還有一些微量元素，所以若一直補充純水，即是在稀釋血液的鈉濃度，因此不少長跑選手會發生「低血鈉」症狀，症狀包括手腳無力、噁心、頭痛等症狀，嚴重則會意識錯亂或昏迷。

他建議，補充水份最好的時間為早晨，將天然的鹽巴、鎂加入水中的方式攝取，來補足整晚流失的水分；至於運動後，應以一公克的岩鹽或是海鹽加到一瓶600cc水的比例補充水分；若在外面臨時要用運動飲料補充水分的話，盡量買含糖量較低的品項。