「第十二屆大台中柔道錦標賽暨第十四屆柔協盃柔道錦標賽」10日於台中市柔道協進會柔道館熱鬧登場，來自台中、南投、彰化、雲林、嘉義等逾200名選手同場較勁。台中市運動局長李昱叡代表台中市長盧秀燕出席開幕表示，台中柔道運動發展蓬勃，盼透過各項柔道運動及賽事，扎根基層培育人才。

李昱叡表示，台中市培育柔道選手績效有成，包括我國史上首位登上柔道世界排名第一的台中之光楊勇緯繼東奧奪銀，在國內取得全運會二連霸佳績，國際賽更擊敗各國好手連續在2021阿布達比大滿貫賽、2022安塔利亞柔道大滿貫賽勇奪金牌，近期接連於亞洲柔道錦標賽及世界錦標賽獲得銅牌，創下我國柔道史新紀錄；女將林真豪首度站上奧運最高殿堂便獲得第七名，日前更在東京大滿貫賽女子48公斤級賽事中奪下第五名，創個人在大滿貫賽事中的最佳成績。

李局長提到，感謝台中市柔道協進會理事長張維志支持，與市府共同推動柔道運動不遺餘力，營造優質訓練環境，將柔道運動向下扎根、向上發展，培育在地優秀人才，並辦理多項柔道賽事，包括中部五縣市柔道錦標賽、武德盃中小學柔道錦標賽、台中市全市運動大會柔道競賽、議長盃柔道錦標賽、全國中正盃柔道錦標賽、全國小學生柔道邀請賽等，藉由賽事舉辦，讓每個熱愛柔道運動的選手有發揮實力的舞台，讓選手們透過比賽互相交流，提升競技技能，推廣柔道基層發展。

在今日柔道錦標賽現場，包含台中市議員林霈涵、運動局長李昱叡、環保局副局長陳政良、台中市柔道協進會理事長張維志、榮譽理事長張建童、朝陽大學教授許吉越、草屯國中校長吳國彰均到場，立法委員黃國書、市議員李中、張彥彤、沈佑蓮、陳文政、劉士州、黃守達、陳成添、江肇國也派代表為選手加油打氣。