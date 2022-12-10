陳奕迅演唱會以他枕頭上佈滿恐怖爬蟲的惡夢影片揭開序幕。（ESL Limited 提供）

陳奕迅穿上太空人裝，跟太空人舞者一同登場。（ESL Limited 提供）

陳奕迅昨晚展開25場 Fear and Dreams 演唱會。（ESL Limited 提供）

陳奕迅昨晚在香港紅館啟動 Fear and Dreams 演唱會。（ESL Limited 提供）

陳奕迅9日在香港紅館展開25場〈陳奕迅 Fear and Dreams 演唱會〉， 相隔9年重返紅館，他創立了紅館史上最大的電子屏幕，橫71米高14.5米，帶給入場觀眾視覺上的無比巨大震憾。他的爸媽、太太徐濠縈、女兒康堤、舒淇及馮德倫、甘比與女兒、馮允謙及林奕匡，都到場支持。

演唱會以陳奕迅睡覺的影片揭開序幕，如夢一場的人生並不是好夢一場，他枕頭上佈滿恐怖爬蟲，臉上、口中、鼻孔都鑽出蜈蚣、蜘蛛等。從惡夢中驚醒的他，竟然跌進床底深淵之中，並飛進了太空。緊接《2001 太空漫游》音樂響起，陳奕迅換上太空人裝，跟一班太空人舞者一同登場。

漫遊太空之後，讓人窒息的驚濤駭浪、空氣污染、龍捲風、巨鯨擱淺、北極熊無以為生，天上黑色烏鴉、 禿鷹亂舞，舞台上亦伴隨著一班黑色妖怪出場，《人神鬥》前奏響起，歌聲警醒大家，地球大限將至，帶引大家反思環保，愛護珍惜萬物。

由於陳奕迅想完整呈現演唱會帶給大家的故事及信息，所以一直沒多說話，但觀眾太熱情，他忍不住對著台下手比愛心，還跑到接近觀眾席的地方送飛吻，他忍不住笑說：「其實我不想跟你們說話，哎也...我忍不到破壞了結構，哈哈。」唱到《幸福摩天輪》時他突然停了下來： 「不好意思，好像有水入了我耳洞...」他怕被電到，趕緊擦乾耳朵，才再跟觀眾一起大合唱。

他一口氣唱完29 首歌後，終於開懷大笑，他笑著說，「我真的不是要裝cool，只是整個秀找不到位置說話。」接著他開始道心聲：「2018年開始籌備這個演唱會，最重要都是有人懂得欣賞，其實我真的不是刻意不說話，我好多話想說，本來還寫了稿，但是永遠不work…忘記了！哈哈... 太開心了，你們的歡呼、支持聲音，我好喜歡聽，好好聽...最想講的是 ： 多謝你們！最開心可以跟大家一齊分享時間 spend time with each other…是世上最好的禮物。可能現在人大了，年紀大，感動了就想哭。」

他坦言，演唱會籌備了三年，雖然自己一向樂觀，但停下來等待的日子，胡思亂想到讓他覺得害怕，「曾經睡覺之前，想到假如我明天起不來，那如何？有什麼要交代下？電話的password用不用告訴人？銀行的錢如何處理？哈哈哈…捐出去？還是留給誰？」此時有觀眾大叫： 「給我！」他狂笑答，「哈哈...其實我沒什麼錢的....」有歌迷大叫他不必害怕，他說： 「其實世界變這樣，誰不害怕？大家都怕，但我想到不怕的唯一方法了，世上所有東西都不是你我可以控制到，人啊，不去想就最好，好好享受當下，才是最真實！」