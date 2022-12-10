陳奕迅演唱會以他枕頭上佈滿恐怖爬蟲的惡夢影片揭開序幕。（ESL Limited 提供）
陳奕迅演唱會以他枕頭上佈滿恐怖爬蟲的惡夢影片揭開序幕。（ESL Limited 提供）
陳奕迅穿上太空人裝，跟太空人舞者一同登場。（ESL Limited 提供）
陳奕迅穿上太空人裝，跟太空人舞者一同登場。（ESL Limited 提供）
陳奕迅昨晚展開25場 Fear and Dreams 演唱會。（ESL Limited 提供）
陳奕迅昨晚展開25場 Fear and Dreams 演唱會。（ESL Limited 提供）
陳奕迅昨晚在香港紅館啟動 Fear and Dreams 演唱會。（ESL Limited 提供）
陳奕迅昨晚在香港紅館啟動 Fear and Dreams 演唱會。（ESL Limited 提供）

陳奕迅9日在香港紅館展開25場〈陳奕迅 Fear and Dreams 演唱會〉， 相隔9年重返紅館，他創立了紅館史上最大的電子屏幕，橫71米高14.5米，帶給入場觀眾視覺上的無比巨大震憾。他的爸媽、太太徐濠縈、女兒康堤、舒淇及馮德倫、甘比與女兒、馮允謙及林奕匡，都到場支持。

演唱會以陳奕迅睡覺的影片揭開序幕，如夢一場的人生並不是好夢一場，他枕頭上佈滿恐怖爬蟲，臉上、口中、鼻孔都鑽出蜈蚣、蜘蛛等。從惡夢中驚醒的他，竟然跌進床底深淵之中，並飛進了太空。緊接《2001 太空漫游》音樂響起，陳奕迅換上太空人裝，跟一班太空人舞者一同登場。

漫遊太空之後，讓人窒息的驚濤駭浪、空氣污染、龍捲風、巨鯨擱淺、北極熊無以為生，天上黑色烏鴉、 禿鷹亂舞，舞台上亦伴隨著一班黑色妖怪出場，《人神鬥》前奏響起，歌聲警醒大家，地球大限將至，帶引大家反思環保，愛護珍惜萬物。

由於陳奕迅想完整呈現演唱會帶給大家的故事及信息，所以一直沒多說話，但觀眾太熱情，他忍不住對著台下手比愛心，還跑到接近觀眾席的地方送飛吻，他忍不住笑說：「其實我不想跟你們說話，哎也...我忍不到破壞了結構，哈哈。」唱到《幸福摩天輪》時他突然停了下來： 「不好意思，好像有水入了我耳洞...」他怕被電到，趕緊擦乾耳朵，才再跟觀眾一起大合唱。

他一口氣唱完29 首歌後，終於開懷大笑，他笑著說，「我真的不是要裝cool，只是整個秀找不到位置說話。」接著他開始道心聲：「2018年開始籌備這個演唱會，最重要都是有人懂得欣賞，其實我真的不是刻意不說話，我好多話想說，本來還寫了稿，但是永遠不work…忘記了！哈哈... 太開心了，你們的歡呼、支持聲音，我好喜歡聽，好好聽...最想講的是 ： 多謝你們！最開心可以跟大家一齊分享時間 spend time with each other…是世上最好的禮物。可能現在人大了，年紀大，感動了就想哭。」

他坦言，演唱會籌備了三年，雖然自己一向樂觀，但停下來等待的日子，胡思亂想到讓他覺得害怕，「曾經睡覺之前，想到假如我明天起不來，那如何？有什麼要交代下？電話的password用不用告訴人？銀行的錢如何處理？哈哈哈…捐出去？還是留給誰？」此時有觀眾大叫： 「給我！」他狂笑答，「哈哈...其實我沒什麼錢的....」有歌迷大叫他不必害怕，他說： 「其實世界變這樣，誰不害怕？大家都怕，但我想到不怕的唯一方法了，世上所有東西都不是你我可以控制到，人啊，不去想就最好，好好享受當下，才是最真實！」

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