送春聯活動邀請地區書法名家現場揮毫，讓民眾可親賭名家現場揮毫風采，增添年節的喜氣。(圖／國民黨金門縣黨部提供)

今年共準備600副春聯免費提供鄉親索取，每戶限索3副，數量有限，送完為止。(圖／國民黨金門縣黨部提供)

癸卯年新春將至，為迎接兔年到來，提前讓民眾感受過年的氣氛，國民黨金門縣黨部將在12／18辦理「福兔賀歲、迎春納福名家揮毫春聯大放送」活動，邀請金門縣書法協會多位大師現場揮毫，「熱騰騰」的春聯免費贈送，歡迎有需要的鄉親於當日上午9時起前往縣黨部索取，也讓參與民眾可親賭書法名家現場揮毫風采，增添年節的喜氣。

國民黨金門縣黨部表示，為迎接年節慶典氣氛，發揚傳統書法文化，今年再次舉辦現場揮毫送春聯活動，邀請地區書法名家包括陳應德、盛崧俊、翁坤成、孫國粹、鄭有諒、陳志鈺、莊火練、唐敏達、呂光浯、翁清土等大師現場揮毫，今年共準備600副春聯免費提供鄉親索取，每戶限索3副，歡迎黨員及鄉親於12／18上午9時起至11時30分止，踴躍前往縣黨部索取，數量有限，送完為止。

金門縣黨部主委吳興邦說，為慶祝癸卯兔年到來，在縣黨部顧問陳志鈺的號召下，邀請地區書法名家及熱心商家贊助紙、墨等文具促成這次贈送春聯活動，希望透由活動來提昇年節慶典氣氛，並由名家送上新春賀詞，祝賀鄉親新年快樂，也讓民眾享受書法藝術的魅力風采及濃濃的書香味，傳承並發揚中華固有書法藝術文化，也為兔年預約一個好兆頭。