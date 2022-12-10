加拿大演員蓋瑞弗萊德金（Gary Friedkin）先前演出《星際大戰六部曲：絕地大反攻》等電影知名度大開，怎料9日傳出因感染新冠肺炎造成的併發症，導致病情惡化逝世，享壽70歲，對此家屬也證實此噩耗。

根據《每日星報》報導，官方發出訃文指出，蓋瑞弗萊德金在美國俄亥俄州的聖伊麗莎白揚斯敦醫院中病逝，據悉，是因感新冠肺炎所引發的併發症惡化，住進加護病房與病魔奮鬥三週後，仍不幸離世，蓋瑞弗萊德金逝世前，家人都在身邊陪伴他走完人生最後一程。

另外，在官方發出的訃文中寫道：「雖然蓋瑞弗萊德金較矮小（身高約121公分），但在家人與朋友心中是猶如巨人般存在，他的人生傳奇將會像故事一樣流傳下去，愛他的人們將反覆說著他的故事」。

蓋瑞弗萊德金最廣為人知的作品，就是他演出影集《歡樂時光（Happy Days）》中的克拉倫斯一角，另外，更演出《星際大戰六部曲：絕地大反攻》中伊娃族的角色，以及《迷離境界（the Twilight Zone）》、真人版《白雪公主（Snow White）》等作品，而最後一次現身電影是在2016年的《幸福百分百》（Mother's Day）。