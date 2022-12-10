台中市長盧秀燕說，中市府和勤益科大是夥伴關係，盼勤益未來繼續興建，市府會繼續扶持。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

國立勤益科技大學10日舉行50周年擴大校慶，台中市長盧秀燕應邀出席，她表示，勤益科大是在地深耕、用心辦學的優質學校，培育無數台灣產業人才，創辦人私人興學卻大愛捐校給國家，非常了不起，市府將持續做勤益科大的後盾，祝福勤益科大50周年生日快樂。

勤益科大10日上午舉辦校慶，邀集日本、泰國、印尼姊妹校代表、大學校院校長、產業相關企業代表及畢業校友返校共襄盛舉。盧秀燕說，勤益科大是一所非常特別的學校，國內大多數大學早期都是國家開辦，但勤益科大是由創辦人陸軍政戰科退役少將張明與王國秀夫婦私人興學，在1992年大愛捐獻給國家，非常了不起。

教育局長楊振昇說明，勤益創立於1971年，張明與王國秀夫婦本著「取之於社會，還諸於社會」的無私精神辦校，於1992年捐獻給國家而改制國立；勤益科大的畢業校友逾8萬名，培育無數台灣產業人才，政府因應新冠狀病毒防疫成立的口罩國家隊中，盈錫精密、慶鴻機電及泓鉅精機公司等均為畢業校友領導的公司。

教育局表示，國立勤益科技大學秉持「勤毅誠樸」校訓，以「務實致用創新導向之優質產業科技大學」為發展願景。勤益辦學有成，積極拓展國際學術合作，泰晤士高等教育（THE）排名躍升國立科大第4名、《天下Cheers雜誌》及《遠見雜誌》發佈「台灣最佳大學排行榜」，位居全台國立科大第4名。

教育局指出，市府與勤益合作，包括經發局「台中市青創夢想家計畫委託專業服務案」、社會局「大學社會責任實踐計畫合作市集」、教育局「技職秀起來」等計畫，透過產官學合作共同培育優秀人才。盧秀燕也說，中市府和勤益科大是夥伴關係，盼勤益未來繼續興建，市府會繼續扶持。