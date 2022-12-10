國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／取自柯志恩臉書）

國民黨智庫執行長柯志恩今年代表國民黨參選高雄市長，獲得近53萬票，成藍營高雄市長選舉第二高票，且輔選的議員全壘打，堪稱雖敗猶榮。柯曾放話自己就算落選也會留在高雄，近期也在積極找房，又強調自己不會干涉黨務，下一步引發關注。港媒評論認為，柯4年後可望再戰高雄市長，選票有機會在既有的53萬票往上疊加，從今年的成績來看，未來將可望將高雄再度翻轉為藍天。

香港媒體《中評社》今（10）日評論指出，柯志恩今年得票52萬9607、得票率40.16%，雖輸給民進黨籍現任市長陳其邁的76萬6147、得票率58.10%，但近53萬票是藍營在高雄市長選舉第二高票，僅次於韓國瑜2018年的89萬票，柯能在一片不看好中大放異彩，雖敗猶榮。

評論分析，柯志恩從政資歷尚淺，2016年才首度擔任不分區立委，從學者教授跨足政壇，今年也不過是她第二度投身選舉。她雖曾是明星主持人，擁有美國加州大學教育心理博士高學歷，卻能夠與需要搏感情的南部選民互動無隔閡，競選期間每天到廟口開講，甚至隨地一站就開始街講，充分展現其能耐與魅力。

對此，評論強調，柯志恩選後便馬不停蹄連辦5場感恩茶會，並兌現選舉時的承諾根留高雄，喊話國民黨對不起高雄的地方由她來彌補，也表示自己正積極在高雄找房子，並透露自己不會參加黨務、不會競爭主委位置、不會參加區域立委選舉、不會操盤議長選舉，那她究竟所圖何事，引發各界關注。若經營得好，4年後再戰高雄市長，在現有的53萬票繼續向上疊加甚至翻轉綠地，也並非不可能的事。